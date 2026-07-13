افزایش گرما در تهران؛ هشدار برای تردد سالمندان در فضای باز

مدیرکل هواشناسی استان تهران از افزایش دما تا پایان روز سه شنبه خبر داد و گفت: از سالمندان و کودکان درخواست داریم از تردد در فضای باز خودداری کنند.

جوان آنلاین: حمیدرضا خورشیدی روز دوشنبه به خبرنگار گفت: تا پایان روز سه شنبه شاهد افزایش دما خواهیم بود و در روز سه شنبه نیز دمای هوای تهران حداکثر به بالای ۴۰ درجه می‌رسد به همین منظور از شهروندان می‌خواهیم از تردد در فضای باز خودداری کنند.

به گزارش ایرنا، وی افزود: البته تا روز پنجشنبه شاهد ماندگاری گرما در تهران خواهیم بود، اما از پایان روز سه شنبه شاهد کاهش دما و همچنین تا پایان روز سه شنبه در برخی ساعت‌ها شاهد وزش باد همراه با خیزش خاک به ویژه در مناطق جنوبی و غربی خواهیم بود.

به گفته وی، آسمان تهران از عصر امروز با افزایش باد و حداقل دمای ۳۰ و حداکثر دمای ۴۰ درجه سانتیگراد خواهد بود و این روند دما در روز سه شنبه ادامه خواهد داشت.