یک سرکرده و ۶ عضو گروهک الشباب در سومالی کشته شدند

وزارت دفاع سومالی اعلام کرد که در عملیات ارتش این کشور در منطقه شبیلی سفلی، یک سرکرده و ۶ عضو گروهک تروریستی الشباب کشته و مواضع این گروهک نیز منهدم شد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت دفاع سومالی اعلام کرد که در عملیات ارتش این کشور در منطقه شبیلی سفلی، یکی از سرکردگان گروهک تروریستی الشباب به همراه ۶ عضو این گروهک کشته و مواضع آنها منهدم شد.

به گزارش مهر، در بیانیه این وزارتخانه آمده است که این عملیات نقطه‌ای را هدف قرار داد که اعضای الشباب در آن تجمع کرده و در حال تدارک حمله بودند.

همچنین تأکید شده است که عملیات علیه سرکردگان، نیرو‌ها و زیرساخت‌های این گروه در سراسر کشور تا برقراری کامل امنیت ملی ادامه خواهد یافت.

گروهک تروریستی الشباب از سال ۲۰۰۶ حملات خود علیه دولت سومالی و نیرو‌های حافظ صلح بین‌المللی را ادامه داده و از سال ۲۰۲۲ نیز ارتش سومالی با حمایت شرکای بین‌المللی عملیات گسترده‌ای را علیه این گروهک در مناطق مرکزی و جنوبی کشور آغاز کرده است.