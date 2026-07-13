جوان آنلاین: وزارت امور خارجه قطر حملات به اردن، بحرین و کویت را محکوم کرد.
به گزارش ایسنا، بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه قطر، این کشور حملات به کشورهای مذکور را نقض آشکار حاکمیت آنها و قوانین بینالمللی و منشور سازمان ملل دانست.
به نقل از الجزیره، این وزارتخانه بر لزوم جلوگیری از تبعات این حملات و حرکت به سوی گفتوگو و دیپلماسی و کاهش تنش برای تحکیم امنیت و ثبات در سطوح منطقهای و بینالمللی تاکید کرد.
وزارت امور خارجه قطر مجدداً بر همبستگی کامل دوحه با اردن، بحرین و کویت و حمایت مطلق از اقدامات آنها برای حفظ حاکمیت، امنیت و ثباتشان تاکید کرد.