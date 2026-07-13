جوان آنلاین: آمار تلفات و خسارت‌های حملات نظامی کویت به ماهیگیران عراقی اعلام شد.

به گزارش تسنیم، نیرو‌های گارد ساحلی حکومت کویت طی سه سال، ۲۵ ماهیگیر عراقی را به ضرب گلوله کشته‌اند.

طی سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۶ میلادی، ۲۵ ماهیگیر عراقی به ضرب گلوله نیرو‌های نظامی کویت کشته و از بیش از هزار ماهیگیر هم بازداشت شده‌اند.

بر اساس گزارش رسانه‌های عراق، بیش از هزار مورد پرونده نقض حقوق بشر توسط کویت رخ داده است.

حکومت کویت، بیش از ۳۰۰ قایق ماهیگیری عراقی‌ها را توقیف کرده است و هزاران تور ماهیگیری و تجهیزات دریانوردی عراقی‌ها را از بین برده است.

آمار ثبت شده حاکی است که طی این سه سال، کویت ۱۲۰ میلیون دلار خسارت به ماهیگیران عراقی وارد کرده است.