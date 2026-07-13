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تاریخ انتشار: ۲۲ تير ۱۴۰۵ - ۲۲:۴۸
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ماکرون: به وعده دو برابر کردن بودجه نظامی فرانسه عمل خواهم کرد

ماکرون: به وعده دو برابر کردن بودجه نظامی فرانسه عمل خواهم کرد رئیس جمهور فرانسه در یک سخنرانی طی امروز (دوشنبه) تاکید کرد که هدفش برای دو برابر کردن بودجه نظامی فرانسه تا پایان دور دوم ریاست جمهوری خود را محقق خواهد کرد و بودجه نظامی کشورش در این راستا در سال ۲۰۲۷ به ۶۴ میلیارد یورو (۷۴.۸ میلیارد دلار) خواهد رسید.

جوان آنلاین: در آستانه روز ملی فرانسه، امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور این کشور، در سخنرانی سالانه خود خطاب به نیرو‌های مسلح، بر محقق ساختن وعده‌اش برای «تسلیح مجدد» ارتش خبر داد و هدف‌گذاری جدیدی را برای شتاب‌بخشی به افزایش بودجه نظامی تا پایان دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، و به گزارش فرانس ۲۴، ماکرون روز دوشنبه در این سخنرانی که آخرین نطق وی به مناسبت ۱۴ جولای در مقام ریاست‌جمهوری محسوب می‌شود، تصریح کرد: «من خواستم تا این تلاش دفاعی را بیش از پیش شتاب بخشیم و هدفی را تعیین کردیم تا جاه‌طلبی اولیه برای دستیابی به بودجه ۶۴ میلیارد یورویی نیرو‌های مسلح را از سال ۲۰۳۰ به ۲۰۲۷ جلو بیندازیم.»

وی با تاکید بر اینکه این بودجه ۶۴ میلیارد یورویی در سال ۲۰۲۷ به معنای دو برابر شدن بودجه نظامی در مدت یک دهه است، خاطرنشان کرد: «ما هر ساله، تا آخرین یورو، به این تعهد عمل کرده‌ایم و این امر محقق خواهد شد.»

رئیس‌جمهور فرانسه با اشاره به اینکه کشورش پیشتر به تعهد خود برای افزایش هزینه‌های دفاعی به ۲ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۵ جامه عمل پوشانده بود، این سرمایه‌گذاری فزاینده را عاملی برای تقویت بنیه نیرو‌های مسلح پیش از وقوع بحران‌های بین‌المللی متعدد خواند.

ماکرون با اشاره به بازگشت جنگ به خاک اروپا، ناآرامی‌ها در منطقه ساحل در قاره آفریقا و تنش‌ها در غرب آسیا گفت: «پیش از آنکه جنگ به خاک اروپا بازگردد، ما تسلیح مجدد خود را آغاز کرده بودیم.» وی این تجدید قوای نظامی را برای تداوم حمایت پاریس از اوکراین و پاسخ به چالش‌های امنیتی فزاینده فراروی اروپا ضروری دانست.

رئیس‌جمهور فرانسه با طرح این پرسش که «ما اقتصاد جنگی را به راه انداخته‌ایم، اما آیا این کافی است؟ خیر»، خواستار سرمایه‌گذاری‌های عمومی و خصوصی بیشتر در بخش نظامی شد. وی در عین حال، حمایت خود از تقویت همکاری‌های نظامی اروپایی را مورد تاکید مجدد قرار داد و اروپا را قدرتی در حال ظهور خواند که می‌تواند مسئولیت بیشتری برای امنیت خود بر عهده گیرد.

ماکرون همچنین با ابراز تاسف عمیق از شکست پروژه «سامانه نبرد هوایی آینده» میان فرانسه، آلمان و اسپانیا برای ساخت جنگنده نسل آینده، از شرکای اروپایی خواست به پیگیری ابتکارات دفاعی مشترک ادامه دهند.

در بخش دیگری از این سخنرانی، رئیس‌جمهور فرانسه در حالی که کشورش سابقه زیادی در مداخله‌جویانه و جنگ‌طلبانه داشته است مدعی شد: «صلح هدف ماست. بله، ما آزادی و حاکمیت قانون را گرامی می‌داریم؛ و بله، ما آماده‌ایم برای دفاع از آنها بجنگیم. همواره، و به بهای خون در صورت لزوم.»

ماکرون همچنین مدعی شد اروپا آماده دفاع از آزادی و حاکمیت قانون «به بهای خون» است.

برچسب ها: امانوئل ماکرون ، فرانسه ، بودجه نظامی
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