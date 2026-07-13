فرماندار کالیفرنیا: نتانیاهو بزرگترین نگرانی من است

جوان آنلاین: گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا عصر دوشنبه در گفتوگو با پایگاه خبری آکسیوس عنوان کرد: بزرگترین نگرانی و خط قرمز من بیبی نتانیاهو است، همین و بس! و البته نگرانی دیگری دارم و آن مخالفت نتانیاهو با راهحل دو دولتی درباره فلسطین است.
به گزارش ایسنا، فرماندار کالیفرنیا در ادامه تاکید کرد: اینکه نتانیاهو چگونه سیاست داخلی خود را هدایت میکند و تا جایی که به آرام کردن راستافراطی مربوط میشود، نشان میدهد که او بر رویدادهایی که اکنون از کنترل ما خارج شدهاند، تأثیر میگذارد، و ما ظاهرا حتی بر اتفاقات جنوب لبنان و مسائل آنجا و پیامدهای خواسته و ناخواسته آن و همچنین آینده غزه، تمرکز نکردهایم.
اظهارات گوین نیوسام در حالی عنوان شده که رژیم اشغالگر با وجود امضای «توافق چارچوبی» میان لبنان و این رژیم با میانجیگری آمریکا در ۲۶ ژوئن ۲۰۲۶، که بر تلاش برای پایان دادن به درگیری و رسیدگی به ریشههای آن تاکید دارد، همچنان به نقض توافق و حملات خود در جنوب لبنان ادامه میدهد.
همچنین، بر اساس آمار کلی و تجمیعی وزارت بهداشت غزه، از آغاز تجاوز همهجانبه رژیم صهیونیستی در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا روز یکشنبه، تعداد شهدای فلسطینی به ۷۳ هزار و ۲۲۳ نفر و تعداد مجروحان به ۱۷۳ هزار و ۶۵۴ نفر افزایش یافته و این ارقام نشاندهنده ابعاد گسترده فاجعه انسانی در نوار غزه است.