سفارت ایران در انگلیس: امنیت تنگه هرمز یک جاده دوطرفه است

جوان آنلاین: سفارت ایران در انگلیس عصر دوشنبه با انتشار بیانیهای در صفحه کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران در راستای پایبندی به یادداشت تفاهم اسلامآباد، به طور رسمی یک کریدور دریایی موقت، امن و بستر حفاظتیِ ایمن را که فاقد هرگونه مانع فنی و نظامی است، ایجاد کرده و مراتب را از طریق اطلاعیه شماره S۱۴/۲۰۲۶ به سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO) ابلاغ کرده است.
به گزارش ایسنا، در ادامه این بیانیه با انتقاد شدید از کارشکنیهای واشنگتن آمده است: در همین حال، ایالات متحده که از روز نخست هیچ کاری جز نقض یادداشت تفاهم انجام نداده، در حال هدایت و سوق دادن کشتیها به سمت یک مسیر موازی جنوبی و بسیار خطرناک است؛ مسیری که نه تنها از نظر حقوقی و قانونی زیر سوال است، بلکه ناامن، غیرقابل اعتماد و مستعد بروز حوادث ناگوار دریایی به شمار میرود.
سفارت ایران همچنین با اشاره به پیامدهای رفتارهای تنشزای نظامیان آمریکایی، تاکید کرد: افزون بر این تهدیدات، تجاوزهای نظامی ایالات متحده از جمله حملات به زیرساختهای بندرگاهی و برجهای ناوبری ایران، تنگه هرمز را به منطقهای پرتنش و با ریسک بالا برای تردد و ترافیک دریایی تبدیل کرده است.
در ادامه این بیانیه آمده است: کسانی که مسبب شکلگیری این وضعیت مخاطرهآمیز در منطقه شدهاند، اگر واقعاً خواهان عبور امن و بیخطر از تنگه هرمز هستند، باید در مواضع خود تجدیدنظر کنند؛ چرا که امنیت یک جاده دوطرفه است.