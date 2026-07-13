پوتین: به متجاوزان با قدرتی چندین برابری پاسخ خواهیم داد

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری الجزیره، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: نیرو‌های روسی در منطقه عملیات ویژه نظامی در حال پیشروی هستند. بخش روس‌ستیز مجموعه غرب با روسیه مبارزه می‌کند، در حالی که مسکو به مسیر توسعه و پیشرفت خود ادامه می‌دهد.

به گزارش مهر، رئیس جمهور روسیه سپس اضافه کرد: مسکو همواره در حال پیشرفت است و رو به جلو خواهد رفت؛ روسیه بی‌تردید پیروز خواهد شد.

به گزارش المیادین، ولادیمیر پوتین در این باره افزد: روسیه در حال تلاش برای توسعه نیرو‌های مسلح خود است. پاسخ‌های ما به دشمنان مان همواره تلافی جویانه خواهد بود و پیروزی قطعاً از آن ماست. هر کجا که برای حمله به خاک روسیه تلاش کنند، ما پاسخی متقابل، اما با قدرتی چندین برابری خواهیم داد.