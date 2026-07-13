افزایش اندک قیمت طلا در بازار تهران

جوان آنلاین: اتحادیه طلا و جواهر برای روز دوشنبه ۲۲ تیر ماه بهای هر اونس طلای جهانی را ۴۰۶۳ دلار اعلام کرد که بر اساس آن قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۷ میلیون و ۵۷۲ هزار تومان و هر گرم طلای ۲۴ عیار ۲۳ میلیون و ۴۲۷ هزار تومان تعیین شد.
به گزارش ایرنا، در بازار مسکوکات طلا، هر قطعه سکه تمام طرح جدید ۱۷۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، سکه طرح قدیم ۱۷۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۹۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و هر ربع سکه ۵۲ میلیون تومان اعلام نرخ شد؛ سکه گرمی نیز ۲۷ میلیون تومان داد و ستد شد.
بر این اساس قیمت انواع مصنوعات و مسکوکات طلا در معاملات روز دوشنبه بازار طلای تهران با وجود افت ۵۶ دلای بهای هر اونس طلا در بازارهای جهانی افزایشی بود؛ این افزایش بیش از نرخ طلا در تبعیت از افزایش قیمت ارز در بازار آزاد تحلیل میشود.
بر اساس تحلیلی که صبح امروز خبرگزاری رویترز از افت یک درصدی قیمت طلا داد، نگرانیها درباره بسته شدن تنگه هرمز، قیمت نفت را به شدت افزایش داده و انتظارات برای تداوم نرخهای بهره بالا با هدف مهار فشارهای تورمی ناشی از تشدید درگیریها در خاورمیانه را تقویت کرده است.
در بازار سایر فلزات گرانبها، نقره با کاهش ۲.۹ درصدی به ۵۸ دلار و ۱۴ سنت در هر اونس رسید. پلاتین نیز ۱.۸ درصد کاهش یافت و به یکهزار و ۵۹۸ دلار و ۴۸ سنت رسید و پالادیوم با افت ۲.۳ درصدی در سطح یکهزار و ۲۴۷ دلار و ۲۷ سنت معامله شد.
به گفته نیکلاس فراپل رئیس جهانی بازارهای نهادی در مؤسسه «اِیبیسی ریفاینری» (ABC Refinery) هرگونه تشدید تنش در منطقه خلیج فارس با فشار بر قیمت طلا همراه است.
سرمایهگذاران در هفته جاری تحولات مربوط به سیاست پولی آمریکا و دادههای اقتصادی این کشور از جمله شاخص قیمت مصرفکننده (CPI)، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) و آمار خردهفروشی ماه ژوئن (خرداد/تیر) را دنبال خواهند کرد. همچنین اظهارات مقامهای فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده) از جمله میشل بومن نایب رئیس این بانک، برای ارزیابی اثر فشارهای تورمی بر تصمیمهای نرخ بهره مورد توجه بازار قرار دارد.
بر اساس ابزار «فِدواچ» (FedWatch) متعلق به «گروه سیاِمای» (CME Group)، معاملهگران اکنون احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا در ماه سپتامبر (شهریور/مهر) را ۷۲ درصد برآورد میکنند؛ در حالی که این رقم هفته گذشته حدود ۶۳ درصد بود..