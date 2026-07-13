فنلاند سفیر روسیه را احضار کرد

جوان آنلاین: الینا والتونن در شبکه ایکس نوشت: پاول کوزنتسوف سفیر روسیه در فنلاند احضار شد.
به گزارش ایرنا، وی تصریح کرد: امروز اتحادیه اروپا بسته تحریمهای سایبری خود را تصویب و عوامل دخیل در فعالیتهای مخرب سایبری در مسکو از جمله سرویس امنیت فدرال روسیه را افشا کرد.
وزیر امور خارجه فنلاند نوشت: هلسینکی فعالیتهای مخرب سایبری مسکو و سوءاستفاده از زیستبوم سایبری را محکوم میکند. در پاسخ به این اقدامات، سفیر فدراسیون روسیه را احضار کردم.
روابط کشورهای اروپایی و روسیه از زمان شروع جنگ اوکراین به تیرگی گرایید. باوجود وعده دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای حل بحران اوکراین در کمتر از ۲۴ ساعت، جنگ بین مسکو و کییف ادامه دارد.