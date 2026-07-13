کد خبر: 1368548
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تاریخ انتشار: ۲۲ تير ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۶
اقتصاد » اخبار کلی

آخرین وضعیت اختلال بانک ها/ بانک ملی برگشت؟

آخرین وضعیت اختلال بانک ها/ بانک ملی برگشت؟ مدیر روابط عمومی شرکت خدمات انفورماتیک آخرین اقدامات صورت گرفته در خصوص اختلالات ۴ بانک را تشریح کرد.

جوان آنلاین: اسماعیل آریانی، رئیس روابط عمومی شرکت خدمات انفورماتیک، در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته برای رفع اختلال اخیر در ۴ بانک کشور، اظهار داشت: بانک ملی از صبح امروز دوشنبه، ۲۲ تیرماه خدمت دهی با استفاده از بستر‌های زیرساختی (کُر_اصلی) را آغاز کرده و همه تلاش همکاران حوزه‌های مرتبط در شرکت خدمات انفورماتیک در این راستاست که امروز تمامی خدمات بانک ملی با پایداری و امنیت و کیفیت مطلوب در این بستر ارائه شود.

به گزارش تسنیم، وی همچنین افزود: طی چند روز آینده، بانک صادرات و بانک تجارت نیز به طور کامل خدمات خود را بر بستر‌های زیرساختی اصلی و با کیفیت مطلوب به مشتریان ارائه می‌دهند.

آریانی تأکید کرد: بر اثر اختلال پیش آمده در روز‌های پایانی خرداد ماه که ناشی از یک سری حملات سایبری گسترده و پیچیده بود، قطعا هموطنان ما برای انجام امور بانکی خود دچار مشکلاتی شدند که جا دارد از طرف خودم و به نمایندگی از تمام همکارانم در شرکت خدمات انفورماتیک از مشتریان این بانک‌ها عذرخواهی کنم. اما آنچه مسلم است، در این مدت، همکاران من شبانه‌روز در تلاش بودند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن بتوانند زیرساخت امن و پایداری را برای سرویس دهی چهار بانکِ مواجه با اختلال فراهم آورند.

مدیر روابط عمومی شرکت خدمات انفورماتیک همچنین گفت: شرکت خدمات انفورماتیک به محض بروز رخداد، یک کر پشتیبان را که برای چنین روز‌هایی آماده شده بود، وارد مدار کرد تا هموطنان از خدمات پایه‌ای بانکی در آن شرایط بهره‌مند باشند و همزمان رفع اختلال کُر اصلی هم در دستور کار بود؛ اما مسلم است که گستردگی و پیچیدگی حمله به نحوی نبود که بتوان برای رفع تبعات آن‌زمان مشخصی را اعلام کرد.

وی درخصوص ضرورت به‌روزسانی تجهیزات بانکی تاکید نمود: این مهم توسط #بانک_مرکزی و مدیران شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان بازوی فناورانه بانک مرکزی کاملا مورد تایید است وهمان‌طور که تجربه جنگ ۱۲ روزه شرکت را به ایجاد سامانه هور رساند، قطعا پس از مواجهه با شرایط جدید و تجارب کسب شده در این برهه در خصوص تجهیز #سخت_افزاری و ارتقای سطح امنیت و تاب‌آوری سامانه‌ها نیز این رویکرد بیش از پیش وجود دارد.

آریانی در خصوص موارد مربوط به چک‌ها اظهار داشت: بر اساس اقدامات و هماهنگی‌های به عمل آمده از طرف بانک مرکزی، چنانچه ذی‌نفعان چک‌های این بانک‌ها صرفا به دلیل اختلالات فنی موفق به انجام و ایفای تعهدات خود نشده باشند، این موارد در رتبه و اهلیت اعتباری مشتریان لحاظ نخواهد شد.

برچسب ها: اختلال بانکی ، بانک مرکزی ، بانک ملی
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