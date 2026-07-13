ژان نوئل بارو با اعتراف به شکست سیاست تقابل با ایران، خواستار پایبندی همه طرف‌ها به توافق آتش‌بس شد و اذعان کرد که هرگونه تنش جدید در منطقه، تنها بازنده خواهد داشت.

جوان آنلاین: ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی بی‌اف‌ام، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت متشنج منطقه گفت: «هیچ‌کس از احیای جنگ میان ایران و آمریکا سود نمی‌برد. تشدید تنش جدید، صرفا بازنده به همراه خواهد داشت، چه برای ایران و آمریکا و چه برای سایر نقاط جهان.»

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به توافق آتش‌بسی که حدود یک ماه پیش بین طرفین حاصل شد، بدون اشاره به بدعهدی‌های مکرر واشنگتن از تمام طرف‌ها خواست به تعهدات خود پایبند بمانند.

بارو تصریح کرد: «واقعیت این است که توافقی پیدا شده که بر سه اصل ساده استوار است: توقف خصومت‌ها، بازگشایی تنگه هرمز و آغاز مذاکرات برای اعمال چارچوب سختگیرانه بر برنامه هسته‌ای ایران. همه باید به چارچوب مذاکره‌ای تعیین‌شده بازگردند، چراکه هیچ‌کدام سودی در تشدید تنش ندارند.»

این در حالی است که دونالد ترامپ پیشتر در بیانیه خصمانه ۱۷ تیرماه (۸ ژوئیه) مبنی بر خروج یک‌جانبه از آتش‌بس بار دیگر بدعهدی تاریخی آمریکایی‌ها را به نمایش گذاشته و در قبال روند صلح کارشکنی کرده است.

وزیر خارجه فرانسه با تکرار ادعا‌های بی‌اساس علیه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اقدام ایران علیه کشتی‌های متخلف مدعی شد حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز باعث آغاز چرخه‌ای از اقدامات تلافی‌جویانه شده که باید هرچه سریع‌تر متوقف شود. با این حال، وی در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه «تنگه هرمز یک میراث مشترک بشریت است»، خواستار بازگشایی این آبراه و تضمین امنیت آن شد.

آمادگی فرانسه برای مین‌روبی در سایه تنش‌ها

بارو در ادامه با تأیید حضور نظامی فرانسه در منطقه، از آمادگی مشروط کشورش برای مشارکت در عملیات مین‌روبی و اسکورت کشتی‌ها خبر داد و گفت: «ما توانمندی‌های نظامی خود را در منطقه مستقر کرده و آماده‌ایم به شکلی کاملا دفاعی و صلح‌آمیز برای بازگرداندن امنیت کشتیرانی، به‌ویژه از طریق عملیات مین‌روبی همکاری کنیم.»

وی با اشاره به بازگشت ناو هواپیمابر شارل دوگل به بندر تولون فرانسه، تأکید کرد که هم‌زمان با بازگشت این ناو، سایر توانمندی‌های فرانسوی در منطقه برای همکاری با شرکا و کشور‌هایی که در این جنگ دخیل نبوده‌اند، مستقر شده‌اند تا در صورت فراهم شدن شرایط، به بازگشت آرامش کمک کنند.

وزیر خارجه فرانسه، اما اذعان کرد که شرایط کنونی اجازه چنین اقدامی را نمی‌دهد: «وضعیت در تنگه بسیار بحرانی و پرتنش است. این شرایط نه‌تنها مانع عبور کشتی‌ها شده، بلکه استقرار نیرو‌ها و تجهیزات لازم برای کمک به عملیات مین‌روبی یا حتی اسکورت کشتی‌ها را نیز با مشکل مواجه کرده است. ما آماده انجام این ماموریت هستیم، به شرط آنکه آرامش به منطقه بازگردد، اما در حال حاضر هنوز این عملیات را آغاز نکرده‌ایم.»

پاریس در خط مقدم تحریم‌های ضدایرانی

بارو در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو با اتخاذ لحنی خصمانه، به سیاست‌های تحریمی اتحادیه اروپا علیه ملت ایران اشاره کرده و در اظهاراتی مداخله جویانه مدعی شد: «تا زمانی که ایران از برنامه هسته‌ای، سیاست‌های منطقه‌ای و توسعه برنامه موشک‌های بالستیک خود دست نکشد، هیچ‌گونه لغو تحریمی از سوی اتحادیه اروپا در قبال تهران اعمال نخواهد شد.»

این مقام فرانسوی که کشورش سابقه سیاهی در عمل نکردن به تعهدات برجامی دارد، افزود: «ما این رژیم (نظام جمهوری اسلامی ایران) را سال گذشته در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار دادیم و تحریم‌های بسیار سنگینی علیه آن اعمال کردیم.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که توانمندی‌های کاملاً صلح‌آمیز هسته‌ای و قدرت موشکی جمهوری اسلامی ایران همواره در چارچوب قوانین بین‌المللی بوده و سیاست فشار حداکثری غرب علیه تهران نیز بار‌ها با شکست مواجه شده است.

تشدید تنش‌ها؛ ضربه‌ای مستقیم به اقتصاد فرانسه

وزیر خارجه فرانسه در پاسخ به سوالی درباره تأثیر تنش‌ها بر اقتصاد کشورش اعتراف کرد که جنگ در خاورمیانه، مستقیماً جیب شهروندان فرانسوی را نشانه رفته است. وی با اشاره به افزایش دوباره قیمت سوخت گفت: «تا زمانی که ما به هیدروکربن‌های وارداتی از آن سوی دنیا وابسته باشیم، تبعات جنگ‌هایی که هیچ ربطی به ما ندارند را تحمل خواهیم کرد. دقیقاً به همین دلیل است که دولت به دستور نخست‌وزیر، ضمن حمایت از بخش‌های آسیب‌دیده، باید هرچه سریع‌تر خود را از این وابستگی‌ها رها کرده و مستقل‌تر شود.»

بارو همچنین مدعی شد که تهران «هیچ نیت خیرخواهانه‌ای» نسبت به فرانسه ندارد، ادعایی که در تضاد آشکار با سابقه طولانی روابط دیپلماتیک و احترام متقابل ملت‌ها قرار دارد.