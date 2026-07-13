ترامپ در سخنانی بی اشاره به باز بودن تنگه راهبری هرمز پیش از تجاوز این کشور و رژیم صهیونیستی به خاک ایران، ادعا کرد: تنگه هرمز را کنترل کرده و بابت محافظت آن از کشور‌ها پول می‌گیریم.

جوان آنلاین: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امروز دوشنبه در مصاحبه‌ای با شبکه «فاکس نیوز» بی اشاره به باز بودن تنگه راهبری هرمز پیش از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران، ادعا کرد: تنگه هرمز را تحت کنترل خواهیم گرفت!

به گزارش مهر، رئیس جمهور آمریکا به منظور آرام کردن فضای ملتهب داخلی این کشور که در پی تبعات تجاوز پرهزینه به خاک ایران رخ داد، با طرح ادعایی مضحک مدعی شد: در حال اعمال کنترل بر تنگه هرمز هستیم؛ ایران هیچ چیزی در اختیار ندارد و باید ۴۷ سال پیش علیه آن اقدام می‌شد!

وی که کشورش تا کنون بار‌ها به نقض مفاد تفاهم نامه فیمابین تهران و واشنگتن با تجاوز به خاک ایران و لبنان مبادرت ورزیده است، ادعا کرد: توافقی با ایران وجود داشت، اما آن‌ها آن را نقض کردند؛ آن‌ها همیشه توافق‌ها را نقض می‌کنند. ما ضربه بسیار سختی به ایران خواهیم زد؛ دیشب هم ضربه سختی به آن‌ها وارد کردیم. ما قبلاً به‌صورت رایگان از تنگه هرمز محافظت می‌کردیم، اما اکنون از آن محافظت خواهیم کرد و بابت این کار پول دریافت خواهیم کرد. ما امنیت تنگه را حفظ خواهیم کرد و احتمالاً مدیریت آن را برعهده خواهیم گرفت! ما به نگهبانان تنگه هرمز بدل خواهیم شد؛ و شاید حتی خود را «فرشته نگهبان» این تنگه بنامیم. باید در قبال حراست از تنگه دستمزد بگیریم و بابت این کار پاداش دریافت کنیم. کشور‌ها نمی‌توانند انتظار داشته باشند که ما همچون سال‌های متمادی گذشته، رایگان از تنگه هرمز محافظت کنیم. ما از تنگه هرمز محافظت خواهیم کرد و در ازای آن، دستمزد دریافت خواهیم نمود. صرفاً خواهان جبران هزینه‌ها و دریافت دستمزد در قبال به خطر انداختن نیروهایمان در این تنگه هستیم. ایران در حال حاضر متحمل ضربات سنگینی است!