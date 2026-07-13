اهداف مورد اصابت خسارتی نداشته است

فرماندار قشم با اشاره به حمله اخیر گفت: اهداف مورد اصابت خسارتی نداشته و مردم به شایعات توجه نکنند.

جوان آنلاین: حسین امیرتیموری دوشنبه در گفت‌و‌گو با خبرنگار دفتر جزایر خلیج فارس با اشاره به انتشار برخی اخبار و شایعات در فضای مجازی، از شهروندان خواست آرامش خود را حفظ کرده و اخبار را تنها از مراجع رسمی و معتبر دنبال کنند.

وی اظهار کرد: متأسفانه در چنین شرایطی، انتشار اخبار تأییدنشده و شایعات در فضای مجازی می‌تواند موجب ایجاد نگرانی و تشویش اذهان عمومی شود، از این رو از مردم عزیز درخواست می‌کنیم به اخبار فاقد منبع رسمی توجه نکنند.

فرماندار قشم با بیان اینکه دستگاه‌های مسئول به‌صورت مستمر شرایط را رصد می‌کنند، افزود: خوشبختانه اهداف مورد اصابت در شهرستان قشم هیچ‌گونه خسارتی به زیرساخت‌های مسکونی، تجاری و مناطق شهری وارد نکرده و جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.

امیرتیموری با تأکید بر اینکه خدمات عمومی، اداری و شهری در شهرستان بدون وقفه در حال ارائه است، تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان در آمادگی کامل قرار دارند و در صورت نیاز، اطلاع‌رسانی لازم از طریق رسانه‌های رسمی انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: مردم همواره در مقاطع حساس با حفظ آرامش، هوشیاری و اعتماد به اطلاع‌رسانی رسمی، نقش مؤثری در حفظ امنیت روانی جامعه ایفا کرده‌اند و انتظار می‌رود این همکاری همچنان ادامه داشته باشد.

فرماندار قشم در پایان از شهروندان خواست از بازنشر اخبار تأییدنشده، تصاویر و مطالبی که منشأ مشخصی ندارند خودداری کنند و گفت: اطلاع‌رسانی دقیق، شفاف و به‌موقع از سوی مراجع ذی‌صلاح انجام می‌شود و ضرورتی ندارد مردم به مطالب منتشرشده در کانال‌ها و صفحات غیررسمی استناد کنند.