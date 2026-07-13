جوان آنلاین: رئیس‌جمهور با تشریح الگوی دولت چهاردهم برای پیوند نظام علمی و عرصه اجرا، «مأموریت‌محور شدن دانشگاه‌ها» را یکی از ارکان اصلاح حکمرانی و ارتقای کارآمدی مدیریت کشور دانست و تأکید کرد که دانشگاه‌ها باید از جایگاه صرفاً آموزشی فاصله گرفته و مسئولیت حل مسائل واقعی کشور را برعهده گیرند. پزشکیان با تبیین حوزه‌های مختلف این مأموریت، از ارتقای بهره‌وری، اصلاح ساختار‌های مدیریتی، ساماندهی نظام مالی، مدیریت مصرف انرژی، اصلاح نظام پرداخت، توسعه سرمایه انسانی و استقرار شایسته‌سالاری به عنوان مهم‌ترین عرصه‌های نقش‌آفرینی دانشگاه‌ها در حل مسائل اجرایی کشور نام برد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر ریاست جمهوری، در ادامه سلسله نشست‌های تخصصی رئیس‌جمهور با استادان رشته‌های مختلف دانشگاهی، دومین نشست با حضور جمعی از استادان مدیریت برگزار شد؛ نشستی که محور اصلی آن تبیین راهبرد دولت چهاردهم برای مأموریت‌محور کردن دانشگاه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی کشور در حل مسائل اجرایی و مدیریتی بود.

حل مسائل بدون مشارکت دانشگاه ممکن نیست

دکتر پزشکیان در این نشست با تأکید بر اینکه دولت، اصلاح نظام حکمرانی را بدون حضور فعال دانشگاه‌ها امکان‌پذیر نمی‌داند، اظهار داشت: واگذاری حل مسائل کشور به ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی یکی از محور‌های اصلی برنامه دولت برای افزایش کارآمدی مدیریت و تصمیم‌سازی مبتنی بر دانش است.

رئیس‌جمهور با اشاره به مباحث و پیشنهاد‌های مطرح‌شده در نشست‌های پیشین با استادان دانشگاه گفت: اگرچه در برخی موضوعات میان دیدگاه‌های ارائه‌شده و رویکرد دولت تفاوت‌هایی وجود داشته است، اما آنچه برای دولت اهمیت اساسی دارد، بهره‌گیری از توان علمی دانشگاه‌ها برای حل مسائل کشور بر پایه دانش، روش‌های علمی و مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای است.

پزشکیان در ادامه با تشریح الگوی موردنظر دولت برای پیوند دانشگاه و عرصه اجرا تصریح کرد: دانشگاه باید مستقیماً مسئولیت حل مسائل واقعی کشور را برعهده بگیرد و از نقش صرفاً آموزشی فراتر رود. وی با اشاره به ظرفیت استادان و گروه‌های علمی مدیریت خاطرنشان کرد: آنان می‌توانند در حوزه‌هایی همچون ارتقای بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی، اصلاح ساختار منابع انسانی، طراحی و استقرار نظام‌های مدیریتی، تدوین مقررات، اصلاح فرایندها، ساماندهی نظام مالی و برنامه‌ریزی راهبردی دستگاه‌ها و سازمان‌ها نقش‌آفرینی کنند و عملکرد آنان نیز بر اساس شاخص‌های مشخص و میزان ارزش‌آفرینی ارزیابی شود.

دانشجو باید مسئله‌شناس و تصمیم‌ساز شود

رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت تغییر کارکرد دانشگاه در تربیت نیروی انسانی تأکید کرد و گفت: در الگوی موردنظر دولت، دانشجو همزمان با آموزش در میدان عمل حضور خواهد یافت و با کسب تجربه واقعی به مدیری توانمند، مسئله‌شناس و تصمیم‌ساز برای آینده کشور تبدیل می‌شود. پزشکیان استقرار نظام شایسته‌سالاری را از دیگر ارکان این رویکرد برشمرد و اظهار داشت: مسئولیت‌ها باید بر مبنای توانمندی، شایستگی و کارآمدی افراد واگذار شود، نه بر پایه ملاحظات جناحی، سیاسی یا روابط غیرحرفه‌ای. وی افزود: این اصل، علاوه بر آنکه از مبانی پذیرفته‌شده مدیریت نوین است، ریشه در آموزه‌های حکمرانی امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) نیز دارد.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، مدیریت مصرف انرژی را یکی از مهم‌ترین عرصه‌های مداخله علمی دانشگاهیان دانست و تصریح کرد: مدیریت توسعه و مصرف انرژی باید بر پایه مطالعات علمی و با در نظر گرفتن همزمان ملاحظات اقتصادی، اجتماعی، انسانی و زیست‌محیطی انجام شود. وی با انتقاد از برخی ضعف‌های مدیریتی در این حوزه تأکید کرد: اگر مدیری نتواند مصرف منابع و انرژی در مجموعه تحت مدیریت خود را به شکل مطلوب کنترل کند، باید در کارآمدی او تردید کرد. به گفته پزشکیان، ارزیابی مدیران باید بر اساس شاخص‌هایی همچون بهره‌وری، مدیریت بهینه منابع، کیفیت خدمات و میزان رضایتمندی مردم صورت گیرد.

کار تیمی از الزامات تحول مدیریتی

رئیس‌جمهور در ادامه، سرمایه‌گذاری بر ارتقای مهارت‌های نیروی انسانی را از ضرورت‌های تحول نظام اداری برشمرد و اظهار داشت: یکی از خلأ‌های جدی نظام اداری کشور، فقدان نظام منسجم توسعه شایستگی‌های حرفه‌ای و مهارت‌افزایی کارکنان است؛ موضوعی که باید با مشارکت دانشگاه‌ها مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. وی همچنین توسعه فرهنگ کار تیمی را از الزامات تحول مدیریتی کشور دانست و افزود: یکی از چالش‌های نظام مدیریتی، ضعف در همکاری‌های بین‌فردی و کار تیمی است، در حالی که در الگو‌های نوین مدیریت، مسئولیت‌ها به صورت شبکه‌ای، تخصصی و مبتنی بر همکاری تیمی تعریف می‌شود و مدیران نیز در فرایندی نظام‌مند، تجربه حضور در بخش‌های مختلف را کسب می‌کنند. پزشکیان در پایان با اشاره به اینکه اصلاح ساختار‌ها همواره با مقاومت و دشواری همراه است، تصریح کرد که مدیریت تغییر یکی از مهم‌ترین پیش‌نیاز‌های تحول در حکمرانی به‌شمار می‌رود و دانشگاه‌ها می‌توانند با بهره‌گیری از دانش روز و ظرفیت علمی خود، نقش محوری در طراحی، هدایت و راهبری این فرایند ایفا کنند.