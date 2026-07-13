وزارت خارجه یمن: عربستان بهای سنگینی خواهد پرداخت

جوان آنلاین: وزارت امور خارجه یمن با صدور بیانیهای تأکید کرد که رژیم جنایتکار سعودی در اقدامی بیسابقه، فرودگاه صنعا را هدف قرار داده و بدین ترتیب، مرحله «کاهش تنش» و «آتشبس» را پایانیافته تلقی کرده و عملاً اعلام جنگ نموده است؛ لذا این رژیم باید مسئولیت کامل این اقدام و تمامی پیامدهای ناشی از این گام جنایتکارانه را بپذیرد.
این وزارتخانه در بیانیه خود تصریح کرد که رژیم جنایتکار سعودی در طول سالهای گذشته و از ابتدای اعلام مرحله کاهش تنش، همواره در تلاش بوده تا با تنگتر کردن حلقه محاصره و تحمیل یک جنگ اقتصادی همهجانبه، مردم یمن را در راستای خدمت به منافع صهیونیستها به زانو درآورد.
در پایان این بیانیه آمده است: «ما با این اقدام جنایتکارانه، مرحله جدیدی را با یاری خداوند متعال برای بازپسگیری حقوق کامل و بی کم و کاست خود آغاز میکنیم. رژیم سعودی به زودی درخواهد یافت که خود را در یک بنبست استراتژیک بزرگ گرفتار کرده و بهای سنگینی بابت این اقدام خواهد پرداخت.
ارتش رژیم عربستان لحظاتی پیش چندین حمله هوایی علیه فرودگاه بین المللی صنعا انجام داد.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن ضمن تایید این خبر تصریح کرد که با حمله دشمن سعودی به فرودگاه بینالمللی صنعا، مرحله کاهش تنش بین دو طرف پایان یافت.
یحیی سریع تاکید کرد که این تجاوز بی پاسخ نخواهد ماند.