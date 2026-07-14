کد خبر: 1368528
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۳ تير ۱۴۰۵ - ۰۵:۲۰
اقتصاد » اخبار کلی

صرفه‌جویی در انرژی شیرین می‌شود

صرفه‌جویی در انرژی شیرین می‌شود کاهش مصرف انرژی قرار است با «گواهی صرفه‌جویی انرژی» از یک توصیه عمومی به یک فرصت اقتصادی تبدیل شود
حسام کمالی
جوان آنلاین: کاهش مصرف انرژی قرار است با «گواهی صرفه‌جویی انرژی» از یک توصیه عمومی به یک فرصت اقتصادی تبدیل شود؛ به‌گونه‌ای که با ارزش‌گذاری میزان کاهش مصرف، امکان تأمین مالی طرح‌های بهینه‌سازی فراهم شود و مصرف‌کننده یا مجری طرح بتواند از منافع مالی صرفه‌جویی ایجادشده برای اجرای پروژه‌های جدید استفاده کند تا سرمایه به سمت کاهش مصرف برق، گاز و سایر حامل‌های انرژی هدایت شود و صرفه‌جویی فقط به معنای کمتر مصرف کردن نباشد، بلکه به خلق ارزش اقتصادی نیز منجر شود. 
 
منطق این ابزار بر یک واقعیت اقتصادی استوار است. آن بخش از انرژی که مصرف نمی‌شود هم دارای ارزش است، یعنی وقتی یک ساختمان، کارخانه یا مجموعه شهری با اجرای یک طرح بهینه‌سازی، میزان مصرف برق، گاز یا سایر حامل‌های انرژی را کاهش می‌دهد، در عمل منابعی آزاد می‌شود که می‌تواند برای اقتصاد اهمیت داشته باشد. لکن گواهی صرفه‌جویی انرژی تلاش می‌کند این منفعت را به یک ارزش قابل‌شناسایی تبدیل کند تا امکان جذب سرمایه برای پروژه‌های کاهش مصرف فراهم شود. 
غالباً یکی از چالش‌های اصلی در حوزه بهینه‌سازی انرژی، تأمین منابع مالی اولیه است و بسیاری از پروژه‌هایی که می‌توانند مصرف انرژی را کاهش دهند، در آغاز نیازمند سرمایه‌گذاری و اصلاح تجهیزات و بهبود سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی گرفته تا بهینه‌سازی مصرف در صنایع و ساختمان‌ها هستند. بنابراین تأمین مالی این طرح‌ها دشوار است و حالا دولت بنا دارد با گواهی صرفه‌جویی بتواند با ایجاد یک جریان درآمدی جدید، انگیزه لازم را برای ورود سرمایه‌گذاران ایجاد کند. 
در این الگو، مصرف‌کننده فقط دریافت‌کننده انرژی نیست، بلکه می‌تواند از کاهش مصرف خود نیز منفعت اقتصادی به دست آورد. برای مثال، اگر یک مجموعه با اجرای طرحی مشخص میزان مصرف انرژی خود را کاهش دهد، بخشی از ارزش ایجادشده ناشی از این صرفه‌جویی می‌تواند در اختیار مجری طرح یا سرمایه‌گذار قرار گیرد تا هزینه اجرای پروژه جبران شود. به این ترتیب، صرفه‌جویی به عاملی برای بازگشت سرمایه تبدیل می‌شود. 
نقش شهرداری‌ها و مدیریت شهری نیز در این فرآیند اهمیت دارد و شهر‌های بزرگ به دلیل حجم بالای مصرف انرژی، ظرفیت قابل‌توجهی برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی دارند و ساختمان‌های شهری، روشنایی معابر، حمل‌ونقل و سایر بخش‌های مرتبط با زندگی شهری می‌توانند از جمله حوزه‌هایی باشند که اجرای پروژه‌های کاهش مصرف در آنها علاوه بر کاهش فشار بر شبکه انرژی، فرصت‌های اقتصادی جدید ایجاد کند. 
البته ارزش واقعی این ابزار در این است که بتواند میان سه ضلع اصلی یعنی مصرف‌کننده، سرمایه‌گذار و سیاستگذار ارتباط برقرار کند. مصرف‌کننده باید از منافع حاصل از کاهش مصرف بهره‌مند شود، سرمایه‌گذار باید اطمینان داشته باشد که منابع مالی اختصاص‌یافته به پروژه بازگشت خواهد داشت و سیاستگذار نیز باید چارچوبی ایجاد کند که این فرآیند شفاف و قابل‌اعتماد باشد. 
به‌هرروی گواهی صرفه‌جویی انرژی را می‌توان تلاشی برای ایجاد یک بازار جدید در حوزه انرژی دانست که در آن نه فقط تولید بیشتر، بلکه مصرف کمتر نیز ارزش پیدا می‌کند و اگر این نگاه تثبیت شود، مدیریت مصرف انرژی از یک موضوع صرفاً مدیریتی و دستوری فاصله می‌گیرد و به حوزه‌ای تبدیل می‌شود که می‌تواند سرمایه جذب کند، اشتغال ایجاد کند و بخشی از فشار موجود بر زیرساخت‌های انرژی کشور را کاهش دهد.
منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: برق ، انرژی ، مصرف
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

توجه به رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب چاره حل چالش مسکن است

اعلام تمهیدات ترافیکی و سامانه‌های هوشمند مشهد برای تسهیل حضور زائران در مراسم بدرقه رهبر شهید

صدور گذرنامه‌های زیارتی از مرز ۳۵۰ هزار جلد گذشت

مخالفت سرمربی سپاهان با جدایی گزینه مدنظر پرسپولیس

روسیه: موجودیت‌مان تهدید شود از سلاح اتمی استفاده می‌کنیم 

مجلس ختم رهبر شهید انقلاب از طرف رهبر انقلاب فردا در قم

مصافی دینی و انسانی با پروژه حذف یک ملت 

خوش به حال خاک مشهد که قرار است شما را در آغوش بگیرد

مشهد در التهاب عشق؛ خیابان امام رضا (ع) در سوگِ «آقای شهید ایران»

نقشه شیاطین اروپایی در بیروت 

قیمت طلا و سکه امروز؛ ۱۸ تیر ماه

گزارش تسنیم از دلایل سفر هیئت قطری به ایران

از محراب کوفه تا بیت رهبری شهادت و فروپاشی روایت‌های جعلی 

مسیر نهایی تشییع رهبر شهید در مشهد تعیین شد

«عبور صفر» از کریدور امریکایی هرمز 

فناوری به مهار ناترازی انرژی می‌آید

ترامپ در وحشت انتقام 

تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در مشهد آغاز شد

محل خاکسپاری رهبر شهید انقلاب نزدیک روضه منوره است

واکنش صهیونیست‌ها به مرگ سناتور ضدایرانی آمریکا

در مأمن خورشید

اولین تصویر از مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم و عکس

مرکز فرماندهی کنترل دشمن در غرب آسیا با ۱۰ موشک بالستیک درهم کوبیده شد

رونق تولید از میدان مردم می‌گذرد

امریکا آتش‌بس را شکست ایران پاسخ قاطع داد

قاتلان قائدِ شهید را قصاص خواهیم کرد

حمله سپاه به اقامتگاه سنتکام در بحرین/ انهدام رادار پاتریوت آمریکا

ترامپ دوباره زیر میز زد

فروش ارز اربعین از ۲۰ تیر آغاز می‌شود

بیگانگان هیچ سهمی در این سرزمین و تنگه هرمز ندارند

اگر آمریکا بخواهد تعهداتش را کنار بگذارد، ایران نیز تعهدات خود را کنارمی گذارد

زیر پرچم مولا علی

نشانه‌های استیصال یک ابرقدرت شکست‌خورده 

تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب اعلامیه خونخواهی این مجاهد نستوه بود

ترامپ: سوریه می‌تواند در ارتباط با حزب الله لبنان به ما کمک کند

پول بادآورده جنگ ایران برای غول‌های نفتی آمریکا، در گلوی کاخ سفید گیر کرد

استقبال سردار قاآنی از پیکر رهبر شهید ایران در فرودگاه مشهد

سلام مشهد به آقای شهید ایران/ شهر خورشید در سوگ قائد امت زانو زد

رسانه‌های صهیونیستی ناگزیر به اعتراف شدند؛ نجف و کربلا در سیطره دریایی از عزاداران سیاهپوش

تهران تا کربلا یک راه، یک پیام

پایان یک بدرقه تاریخی؛ پیکر قائد شهید در حرم امام رضا(ع) آرام گرفت

در «باغ آتش» ترامپ به نفتکش‌ها در هرمز 

باز آی و بر چشمم نشین

بی‌غیرتی سیاسی در خونخواهی رهبری!

‌مداخله جنگی امارات علیه ایران مستند شد

قدردانی پزشکیان از حضور سران کشور‌ها در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید

شعر وسیله‌ای برای رشد زبان، تخیل و عواطف کودک است

قطره و دریا

سنگ تمام کشاورزان  در جنگ اقتصادی

قصاص و زندان مجازات مرد و زن خیانتکار

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
پیشرفت درون‌زا یا توسعه ویترینی؟/ بازخوانی یک دوگانه در اقتصاد سیاسی ایران
سرازیرشدن بیشتر بیت‌المال به جیب فوتبالیست‌ها‌/ سکوت مطلق نهاد‌های نظارتی
از تنگه رانده در کوه مانده
دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد
خاطراتی از حضور رهبر شهید در جبهه‌ها/ جان ناقابلم را به سوی جبهه‌ می‌برم
گفت‌وگو با مادر شهید جنگ رمضان/ گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!
پس از تو روزگار بر ما چگونه خواهد گذشت؟ 
انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی
امنیت کشور بزرگ‌ترین دغدغه او بود
غبار معاصرت بر چهره رهبر مظلوم مقتدر
مشت‌های گره‌کرده، دل‌های هم‌عهد
اولین تصویر از مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم و عکس
تلگرام عرفات را نوشتم: «دریایی از خون و ۲۰ هزارکشته و زخمی...»
۵۰ خصلت از آداب و سنن رسول اکرم(ص)/ سرمشق‌های نیکو
داستان فرصتی که در جام‌جهانی از دست رفت
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار