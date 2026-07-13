حملات جدید رژیم صهیونیستی به لبنان ؛پرواز پهپادها در بیروت

ارتش رژیم صهیونیستی ضمن گسترش پرواز پهپاده‌های صهیونیستی بر فراز بیروت و ضاحیه جنوبی، از صبح امروز حملات جدید توپخانه‌ای را علیه برخی مناطق جنوب لبنان تشدید کرده است.

جوان آنلاین: ارتش رژیم صهیونیستی منطقه بین دو روستای «النبطیه الفوقا» و «کفرتبنیت» در شهرستان نبطیه واقع در جنوب لبنان را هدف حملات توپخانه‌ای خود قرار داده است.

از سوی دیگر از صبح امروز، پروازهای گسترده و متمرکز هواپیماهای بدون سرنشین رژیم صهیونیستی در ارتفاع پایین بر فراز بیروت، ضاحیه جنوبی و حومه آن حومه آن همچنان ادامه دارد.

این تحولات در ادامه نقض‌های مکرر آتش‌بس از سوی ارتش رژیم و برای افزایش فشار بر روند مذاکرات رم صورت می گیرد. تنها دو روز مانده به دور ششم مذاکرات دولت لبنان و رژیم صهیونیستی در رم با میانجی‌گری آمریکا، تل آویو با افزایش فشار میدانی به دنبال اهرمی فشاری برای تأثیر بر مواضع طرفین در جریان گفتگوها است.

از سوی دیگر پس از اظهارات نبیه بری که «توافق چارچوب» را متعلق به گذشته دانست، این اقدامات تل آویو را می‌توان نشانه‌ای از بی‌اعتنایی به محدودیت‌های این توافق و تشدید فشار بر حزب‌الله و دولت لبنان تعبیر کرد.