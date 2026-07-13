جوان آنلاین: سخنگوی ارتش یمن در واکنش به حملات هوایی کمی قبل ارتش عربستان به فرودگاه بینالمللی صنعا در حالی که یک فروند هواپیمای ایرانی در حال نزدیک شدن به این فرودگاه بود، اعلام کرد: دشمن جنایتکار سعودی در تجاوزی ظالمانه و آشکار، فرودگاه بینالمللی صنعا را با چندین حمله هوایی هدف قرار داد و به این ترتیب به مرحله کاهش تنش پایان داد.
به گزارش ایسنا، سخنگوی انصارالله در ادامه تاکید کرد که دشمن سعودی باید عواقب تجاوز خود را متحمل شود و این حمله هرگز بدون پاسخ و مجازات نخواهد ماند.
شبکه المسیره خبر داد که عربستان فرودگاه صنعا را در چند موج هدف حملات هوایی قرار داده است. در این حملات سعودی باندهای فرودگاه بینالمللی صنعا را هدف قرار داد. در یک تجاوز آشکار و ناعادلانه، دشمن جنایتکار سعودی فرودگاه بینالمللی صنعا را با تعدادی حمله هوایی هدف قرار داد و به این ترتیب به مرحله کاهش تنش پایان داد.