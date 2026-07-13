حمله عربستان به فرودگاه صنعا

جوان آنلاین: شبکه المسیره اعلام کرد که عربستان فرودگاه صنعا را در چند موج هدف حملات هوایی قرار داده است.

به گزارش ایسنا، جزئیات بیشتری از این حمله گزارش نشده است. این حمله پس از آن است که گفته شد یک هواپیمای دیگر در فرودگاه صنعا به زمین نشست.

اندکی قبل شبه نظامیان تحت حمایت عربستان سعودی تهدید به ادامه اقدامات خود کرده و خواستار تخلیه فرودگاه شدند.

در عین حال یک منبع عالی رتبه یمنی به المیادین گفت: شکستن محاصره فرودگاه بین‌المللی صنعا برگشت‌ناپذیر است.

این منبع افزود: ارتش یمن در آمادگی بالایی قرار دارد و برای همه سناریوها آماده است و پادشاهی عواقب هرگونه تشدید اوضاع را بر عهده خواهد گرفت.

این منبع اظهار داشت: مانع صلح، عربستان سعودی است که اوضاع را به درستی بررسی نکرده و برای تدوین برنامه‌های خود به مزدوران خود متکی است.

منبع مذکور هشدار داد: هرگونه اقدام نسنجیده ریاض و مزدورانش ما را به مرحله جدیدی خواهد برد.