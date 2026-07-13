تجاوز به ایران؛ بزرگترین فاجعه‌ اقتصاد بین الملل از زمان جنگ جهانی دوم

کارشناسان مسائل اقتصادی ضمن هشدار در خصوص ‌ثباتی در بازارهای بین‌المللی ، نسبت به بروز بزرگترین فاجعه اقتصاد بین‌الملل از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون هشدار دادند.

جوان آنلاین: خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از کارشناسان اقتصادی، نسبت به پیامدهای خطرناک و گسترده‌ای که می‌تواند اقتصاد جهانی را در پی ازسرگیری تجاوزهای آمریکا به ایران و بستن تنگه هرمز تحت تاثیر قرار دهد، هشدار داد.

به گزارش مهر، کارشناسان معتقدند که تنش‌ها تأثیر فوری بر قیمت انرژی خواهد داشت و سطح ریسک را در رابطه با آینده سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های بزرگ، به‌ویژه در سایه اختلال در عملیات صادرات نفت، به شدت افزایش می‌دهد.

ریسک‌های ژئوپلیتیک اقتصاد جهانی

دکتر محمد بن دلیم القحطانی، کارشناس اقتصادی عربستان، تأکید کرد که بازارها در کوتاه‌مدت تمایل دارند هزینه افزوده ریسک های ژئوپلیتیک بین المللی را به قیمت‌ها اضافه کنند؛ این موضوع حتی اگر با کاهش ناوبری در تنگه هرمز همراه نشود، می‌تواند باعث افزایش قیمت نفت و گاز شود.

قحطانی در گفتگو با اسپوتنیک تصریح کرد که تداوم بحران یا ایجاد اختلال طولانی‌مدت در کشتیرانی، ممکن است کشورهای مصرف‌کننده را وادار کند تا تنوع‌ بخشیدن به منابع انرژی را در دستور کار خود قرار دهند و سرمایه‌گذاری در خطوط لوله جایگزین را افزایش دهند و ذخایر استراتژیک خود را بالا برده و پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر و هسته‌ای را سرعت بخشند.

وی افزود که اقتصاد جهانی نه تنها تحت تأثیر رویدادهای مستقیم، بلکه تحت تأثیر وضعیت بی ثبات قرار می گیرد. از مهم‌ترین پیامدهای پیش‌بینی شده می‌توان به افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه، بازگشت فشارهای تورمی، کند شدن تجارت بین‌الملل، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و نوسانات شدید در بازارهای مالی اشاره کرد؛ همچنین احتمال اینکه بانک‌های مرکزی تصمیم خود برای کاهش نرخ بهره را به تعویق بیندازند، وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد که هرگونه اختلال در گذرگاه‌های دریایی بر کل اقتصاد بین‌المللی تاثیرگذار خواهد بود، آن هم در شرایطی که اقتصاد کشورهای گروه ۲۰ ، سالانه بیش از ۱۰۷ تریلیون دلار کالا تولید می‌کنند.

تاثیرات فرامنطقه ای مسدود شدن تنگه هرمز

از سوی دیگر، عماد عکوش، کارشناس اقتصادی لبنانی، هشدار داد که هرگونه اقدام در جهت بستن تنگه هرمز، تأثیرات صرفا منطقه‌ای نخواهد داشت، بلکه تمام اقتصاد جهان را به اختلال خواهد برد.

وی در گفتگو با اسپوتنیک تصریح کرد که قیمت نفت در کوتاه‌مدت بر اثر ناامنی در منطقه افزایش خواهد داشت و با توجه به نبود جایگزین فوری برای حدود ۱۴ تا ۲۰ میلیون بشکه در روز ، قیمت‌ها از مرز ۱۲۰ تا ۱۵۰ دلار در هر بشکه عبور خواهد کرد.

وی همچنین خاطرنشان کرد که بخش گاز ممکن است با شوک شدیدتری، به‌ویژه در اروپا و آسیا روبرو شود، زیرا این مناطق وابستگی زیادی به گاز قطر دارند که از طریق تنگه هرمز عبور می‌کند.

قاتل خاموش رشد اقتصادی

عکوش با تأکید بر اینکه وضعیت «بی ثباتی»، قاتل خاموش رشد اقتصادی است، به دلیل افزایش قیمت انرژی و هزینه‌های حمل‌ونقل، تولید و کالاهای غذایی، نسبت به ورود اقتصاد جهانی به سایه «رکود تورمی»هشدار داد.

وی معتقد است که این بحران مستقیماً زنجیره‌های تأمین و غذا را تحت تأثیر قرار خواهد داد، زیرا کشورهای حوزه خلیج فارس بیش از ۸۰ درصد نیازهای غذایی خود را از طریق این تنگه وارد می‌کنند. همچنین بستن تنگه منجر به جهش بی‌سابقه در هزینه‌های بیمه دریایی خواهد شد که تجارت بین‌الملل را مختل کرده و سرمایه‌گذاران را به سمت پناهگاه‌های امن مانند طلا و دلار سوق می‌دهد.

دکتر عکوش در مورد پروژه‌های بزرگ خلیج فارس گفت کشورهای منطقه که برای تأمین مالی برنامه‌های تحول خود (مانند چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان و پروژه‌های امارات) به درآمدهای انرژی متکی هستند، به‌شدت آسیب خواهند دید؛ زیرا با وجود افزایش «کاغذی» قیمت نفت، ناتوانی لجستیکی در صادرات، این کشورها را از جریان نقدینگی واقعی محروم خواهد کرد.

بزرگترین فاجعه‌ از زمان جنگ جهانی دوم

وی در پایان افزود: اگر جنگ گسترش یابد و به یک رویارویی منطقه‌ای فراگیر تبدیل شود که زیرساخت‌های نفتی را ویران کند، جهان با بزرگترین سناریوی فاجعه‌آفرین از زمان جنگ جهانی دوم روبرو خواهد شد؛ جایی که قیمت نفت ممکن است به ۲۰۰ دلار یا بیشتر در هر بشکه برسد. این امر به فروپاشی کامل اقتصاد در منطقه و رکود عمیق در جهان منجر خواهد شد که در پی آن، بخش‌های صنعتی کامل در اروپا و آسیا که توان تحمل قبوض بالای انرژی را ندارند، ورشکسته خواهند شد.