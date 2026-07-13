جوان آنلاین: بر اساس اطلاعات نقل‌ شده از سوی بازدیدکنندگان «عین‌التینه» مقر ریاست پارلمان لبنان، نبیه بری که رهبری جنبش شیعی «امل» را نیز بر عهده دارد، معتقد است که «توافق چارچوب» بین دولت لبنان و رژیم صهیونیستی پس از آنکه حمایت متوازن و قابل‌توجهی را در صحنه داخلی از دست داده، اکنون به تاریخ پیوسته است.

به گزارش مهر، روزنامه‌های لبنانی به نقل از بری گزارش دادند که کانال‌های ارتباطی میان آمریکا و ایران علی‌رغم تنش‌های موجود همچنان باز است. وی افزود که پرونده لبنان دوباره به عنوان یک بند مستقل در دستور کار میز مذاکرات میان دو طرف قرار خواهد گرفت.

در همین راستا، منابع آگاه به روزنامه‌های لبنانی فاش کردند که بری و رهبری حزب‌الله، پیام جدیدی از سوی مقامات ایران دریافت کرده‌اند. طبق این پیام، تهران به میانجی‌گران قطری و پاکستانی ابلاغ کرده است که پایان دادن به جنگ در لبنان و تکمیل عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی، برای ایران اولویتی معادل اهمیت «پرونده تنگه هرمز» و «اجرای یادداشت تفاهم امضا شده با ایالات متحده» دارد.

این تحولات تنها دو روز پیش از برگزاری دور ششم مذاکرات لبنان و اسرائیل با میانجی‌گری آمریکا در رم منتشر شده است.