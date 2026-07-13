وزیر نفت از پیشرفت مذاکرات تجارت گاز بین ایران و روسیه و مطالبه تهران از مسکو برای شتاب‌بخش به روند اجرای آن خبر داد و گفت: بندهای اصلی قرارداد نهایی تجارت گاز ایران و روسیه به نتیجه رسیده و برنامه‌ریزی برای جمع‌بندی نهایی در کوتاه‌ترین زمان انجام شده است.

جوان آنلاین: محسن پاک‌نژاد روز دوشنبه در حاشیه دیدار با سرگئی تیسیلیوف، وزیر انرژی روسیه اعلام کرد: در این دیدار، روند اجرای تفاهم‌های حاصل‌شده در نوزدهمین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه که بهمن‌ پارسال برگزار شد، بررسی و پیشرفت اجرای ۱۴۶ بند مورد توافق ۲ کشور ارزیابی شد.

به گزارش ایرنا، وی افزود: توسعه همکاری‌های انرژی از مهم‌ترین محورهای مذاکرات بود. موضوع سرمایه‌گذاری شرکت‌های روس در میدان‌های نفت و گاز ایران بررسی و درباره برخی مشکلات موجود، راه‌حل‌هایی تدوین شد که اجرای آن‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

سرگئی تیسیلیوف، وزیر انرژی روسیه از توافق تهران و مسکو برای تسریع در رفع موانع همکاری شرکت‌های ۲ کشور خبر داد و گفت: با وجود شرایط ویژه و تحولات اخیر، نتایج همکاری‌های مشترک در حوزه انرژی رضایت‌بخش بوده است.

وی اظهار کرد: توافق کردیم همه مسائل و پرسش‌های شرکت‌های ایرانی و روسی در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری و حل‌وفصل شود.

تیسیلیوف ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک وزیر نفت ایران نیز به مسکو سفر کند تا روند همکاری‌ها با سرعت بیشتری ادامه یابد.