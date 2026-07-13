کد خبر: 1368507
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۲ تير ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۵
بين‌الملل » اخبار كلی

ابهام و بلاتکلیفی در تصمیمات سنای آمریکا با نبود ۲ سناتور

ابهام و بلاتکلیفی در تصمیمات سنای آمریکا با نبود ۲ سناتور سنای آمریکا در حالی فعالیت خود را پس از تعطیلات دو هفته‌ای از سر می‌گیرد که مرگ ناگهانی لیندسی گراهام و ادامه غیبت میچ مک‌کانل به دلیل بیماری، جمهوری‌خواهان را با چالش‌های سیاسی تازه‌ای روبه‌رو کرده و ابهام درباره سرنوشت مهم‌ترین دستورکارهای کنگره را افزایش داده است.

جوان آنلاین:خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد سناتورهای جمهوری‌خواه روز دوشنبه در شرایطی به واشنگتن بازمی‌گردند که مرگ ناگهانی لیندسی گراهام سناتور جمهوری‌خواه ایالت کارولینای جنوبی و ادامه غیبت میچ مک‌کانل رهبر پیشین جمهوری‌خواهان در سنا، دستورکار این نهاد را با ابهام مواجه کرده است.

بر اساس این گزارش، گراهام ۷۱ ساله شامگاه شنبه بر اثر پارگی آئورت درگذشت. دفتر وی اعلام کرد علت این حادثه پارگی دیواره داخلی آئورت ناشی از سخت شدن عروق بوده و علت نهایی مرگ پس از انجام آزمایش‌های تکمیلی اعلام خواهد شد.

همزمان، مک‌کانل که نزدیک به یک ماه است در بیمارستان بستری است، برای نخستین بار درباره وضعیت جسمانی خود توضیح داد و اعلام کرد پس از زمین خوردن در منزل و ابتلا به ذات‌الریه، همچنان دوران نقاهت را سپری می‌کند و هنوز قادر به بازگشت به سنا نیست.

آسوشیتدپرس نوشت کاهش تعداد جمهوری‌خواهان در سنای ۵۳ به ۴۷، در کنار اختلافات داخلی این حزب و تنش‌های اخیر با دونالد ترامپ، تصویب لوایح و پیشبرد برنامه‌های قانون‌گذاری را با دشواری بیشتری روبه‌رو خواهد کرد.

گراهام که از نزدیک‌ترین متحدان دونالد ترامپ در سنا به شمار می‌رفت، نقش مهمی در جلب حمایت سناتورها از برنامه‌های رئیس‌جمهوری آمریکا ایفا می‌کرد.

ترامپ نیز در گفت‌وگو با شبکه ان‌بی‌سی از وی به عنوان فردی یاد کرد که می‌توانست دیگران را با خود همراه کند.

به نوشته این رسانه، جمهوری‌خواهان پیش از تعطیلات نیز با اختلاف نظر بر سر اولویت‌های قانون‌گذاری، بودجه و سیاست‌های دولت مواجه بودند. ترامپ از سناتورهای هم‌حزبی خود به دلیل تصویب نکردن برخی لوایح مورد حمایت وی، از جمله طرح الزام ارائه مدرک تابعیت برای رأی‌دهندگان، انتقاد کرده بود.

سنای آمریکا اکنون باید درباره تایید انتصاب تاد بلانش به عنوان دادستان کل، بررسی انتصاب جی کلیتون برای ریاست اداره اطلاعات ملی و همچنین تصویب لوایح بودجه و جلوگیری از تعطیلی دولت تصمیم‌گیری کند.

آسوشیتدپرس افزود گراهام ریاست کمیته بودجه سنا و عضویت در کمیته‌های تخصیص بودجه و قضایی را بر عهده داشت و از حامیان اصلی افزایش بودجه دفاعی و بسته تحریم‌های جدید علیه روسیه بود.

ریچارد بلومنتال سناتور دموکرات و همکار گراهام در تدوین طرح تحریم‌های روسیه گفت گراهام تا آخرین روزهای زندگی خود بر پیشبرد این طرح متمرکز بود و ابراز امیدواری کرد سنای آمریکا آن را به یاد وی به تصویب برساند.

رهبران سنا هنوز درباره نحوه بزرگداشت گراهام تصمیمی اعلام نکرده‌اند. در همین حال، نام چند چهره جمهوری‌خواه از جمله نانسی میس، رالف نورمن، پاملا اوت و راسل فرای به عنوان گزینه‌های احتمالی جانشینی وی مطرح شده است.

برچسب ها: سناتور ، سناتور امریکایی ، امریکا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

اعلام تمهیدات ترافیکی و سامانه‌های هوشمند مشهد برای تسهیل حضور زائران در مراسم بدرقه رهبر شهید

صدور گذرنامه‌های زیارتی از مرز ۳۵۰ هزار جلد گذشت

بدون شرح

عراقچی: تا وقتی که تهدید هست، مذاکره نمی‌کنیم 

مخالفت سرمربی سپاهان با جدایی گزینه مدنظر پرسپولیس

بخشش قاتل به احترام امام حسین (ع) 

‌قدرت‌افکنی ایران با فراتشییع قرن 

مجلس ختم رهبر شهید انقلاب از طرف رهبر انقلاب فردا در قم

روسیه: موجودیت‌مان تهدید شود از سلاح اتمی استفاده می‌کنیم 

بازار خرما در دام زالو‌های دلالی 

خوش به حال خاک مشهد که قرار است شما را در آغوش بگیرد

مصافی دینی و انسانی با پروژه حذف یک ملت 

مشهد در التهاب عشق؛ خیابان امام رضا (ع) در سوگِ «آقای شهید ایران»

نقشه شیاطین اروپایی در بیروت 

قیمت طلا و سکه امروز؛ ۱۸ تیر ماه

گزارش تسنیم از دلایل سفر هیئت قطری به ایران

پاسداشت میراث رهبر شهید در گرو تقویت فرهنگ مطالعه است 

از محراب کوفه تا بیت رهبری شهادت و فروپاشی روایت‌های جعلی 

مسیر نهایی تشییع رهبر شهید در مشهد تعیین شد

بازتولید سرمایه اجتماعی و انسجام ملی با حماسه تشییع چند ده میلیونی 

فناوری به مهار ناترازی انرژی می‌آید

تقویم امتحانات دیگر جا‌به جا نمی‌شود

«عبور صفر» از کریدور امریکایی هرمز 

ترامپ در وحشت انتقام 

تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در مشهد آغاز شد

محل خاکسپاری رهبر شهید انقلاب نزدیک روضه منوره است

واکنش صهیونیست‌ها به مرگ سناتور ضدایرانی آمریکا

در مأمن خورشید

رونق تولید از میدان مردم می‌گذرد

مرکز فرماندهی کنترل دشمن در غرب آسیا با ۱۰ موشک بالستیک درهم کوبیده شد

اولین تصویر از مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم و عکس

قاتلان قائدِ شهید را قصاص خواهیم کرد

امریکا آتش‌بس را شکست ایران پاسخ قاطع داد

داستان فرصتی که در جام‌جهانی از دست رفت

ترامپ دوباره زیر میز زد

مراسم تشییع رهبر شهید از بزرگترین گردهمایی مردمی در تاریخ معاصر

فروش ارز اربعین از ۲۰ تیر آغاز می‌شود

بیگانگان هیچ سهمی در این سرزمین و تنگه هرمز ندارند

اگر آمریکا بخواهد تعهداتش را کنار بگذارد، ایران نیز تعهدات خود را کنارمی گذارد

تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب اعلامیه خونخواهی این مجاهد نستوه بود

هلال‌احمر ۳۶ تیم امداد و نجات به نجف و کربلا اعزام کرد

زیر پرچم مولا علی

ترامپ: سوریه می‌تواند در ارتباط با حزب الله لبنان به ما کمک کند

تلگرام عرفات را نوشتم: «دریایی از خون و ۲۰ هزارکشته و زخمی...»

نشانه‌های استیصال یک ابرقدرت شکست‌خورده 

استقبال سردار قاآنی از پیکر رهبر شهید ایران در فرودگاه مشهد

سلام مشهد به آقای شهید ایران/ شهر خورشید در سوگ قائد امت زانو زد

رسانه‌های صهیونیستی ناگزیر به اعتراف شدند؛ نجف و کربلا در سیطره دریایی از عزاداران سیاهپوش

پایان یک بدرقه تاریخی؛ پیکر قائد شهید در حرم امام رضا(ع) آرام گرفت

مردم باید خود علیه «تورم» وارد میدان «تولید» شوند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
خاطراتی از حضور رهبر شهید در جبهه‌ها/ جان ناقابلم را به سوی جبهه‌ می‌برم
گفت‌وگو با مادر شهید جنگ رمضان/ گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!
پس از تو روزگار بر ما چگونه خواهد گذشت؟ 
انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی
امنیت کشور بزرگ‌ترین دغدغه او بود
غبار معاصرت بر چهره رهبر مظلوم مقتدر
مشت‌های گره‌کرده، دل‌های هم‌عهد
اولین تصویر از مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم و عکس
تلگرام عرفات را نوشتم: «دریایی از خون و ۲۰ هزارکشته و زخمی...»
۵۰ خصلت از آداب و سنن رسول اکرم(ص)/ سرمشق‌های نیکو
داستان فرصتی که در جام‌جهانی از دست رفت
مردم باید خود علیه «تورم» وارد میدان «تولید» شوند
فیلم خوب در منظومه فکری رهبر شهید چه ویژگی‌هایی داشت؟
مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در تهران -۳
مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در تهران -۲
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار