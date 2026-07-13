ابهام و بلاتکلیفی در تصمیمات سنای آمریکا با نبود ۲ سناتور

جوان آنلاین:خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد سناتورهای جمهوریخواه روز دوشنبه در شرایطی به واشنگتن بازمیگردند که مرگ ناگهانی لیندسی گراهام سناتور جمهوریخواه ایالت کارولینای جنوبی و ادامه غیبت میچ مککانل رهبر پیشین جمهوریخواهان در سنا، دستورکار این نهاد را با ابهام مواجه کرده است.
بر اساس این گزارش، گراهام ۷۱ ساله شامگاه شنبه بر اثر پارگی آئورت درگذشت. دفتر وی اعلام کرد علت این حادثه پارگی دیواره داخلی آئورت ناشی از سخت شدن عروق بوده و علت نهایی مرگ پس از انجام آزمایشهای تکمیلی اعلام خواهد شد.
همزمان، مککانل که نزدیک به یک ماه است در بیمارستان بستری است، برای نخستین بار درباره وضعیت جسمانی خود توضیح داد و اعلام کرد پس از زمین خوردن در منزل و ابتلا به ذاتالریه، همچنان دوران نقاهت را سپری میکند و هنوز قادر به بازگشت به سنا نیست.
آسوشیتدپرس نوشت کاهش تعداد جمهوریخواهان در سنای ۵۳ به ۴۷، در کنار اختلافات داخلی این حزب و تنشهای اخیر با دونالد ترامپ، تصویب لوایح و پیشبرد برنامههای قانونگذاری را با دشواری بیشتری روبهرو خواهد کرد.
گراهام که از نزدیکترین متحدان دونالد ترامپ در سنا به شمار میرفت، نقش مهمی در جلب حمایت سناتورها از برنامههای رئیسجمهوری آمریکا ایفا میکرد.
ترامپ نیز در گفتوگو با شبکه انبیسی از وی به عنوان فردی یاد کرد که میتوانست دیگران را با خود همراه کند.
به نوشته این رسانه، جمهوریخواهان پیش از تعطیلات نیز با اختلاف نظر بر سر اولویتهای قانونگذاری، بودجه و سیاستهای دولت مواجه بودند. ترامپ از سناتورهای همحزبی خود به دلیل تصویب نکردن برخی لوایح مورد حمایت وی، از جمله طرح الزام ارائه مدرک تابعیت برای رأیدهندگان، انتقاد کرده بود.
سنای آمریکا اکنون باید درباره تایید انتصاب تاد بلانش به عنوان دادستان کل، بررسی انتصاب جی کلیتون برای ریاست اداره اطلاعات ملی و همچنین تصویب لوایح بودجه و جلوگیری از تعطیلی دولت تصمیمگیری کند.
آسوشیتدپرس افزود گراهام ریاست کمیته بودجه سنا و عضویت در کمیتههای تخصیص بودجه و قضایی را بر عهده داشت و از حامیان اصلی افزایش بودجه دفاعی و بسته تحریمهای جدید علیه روسیه بود.
ریچارد بلومنتال سناتور دموکرات و همکار گراهام در تدوین طرح تحریمهای روسیه گفت گراهام تا آخرین روزهای زندگی خود بر پیشبرد این طرح متمرکز بود و ابراز امیدواری کرد سنای آمریکا آن را به یاد وی به تصویب برساند.
رهبران سنا هنوز درباره نحوه بزرگداشت گراهام تصمیمی اعلام نکردهاند. در همین حال، نام چند چهره جمهوریخواه از جمله نانسی میس، رالف نورمن، پاملا اوت و راسل فرای به عنوان گزینههای احتمالی جانشینی وی مطرح شده است.