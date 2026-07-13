جوان آنلاین: روزنامه «هاآرتص» گزارش داد، در آستانه برگزاری دور جدید مذاکرات، ارتش اسرائیل هنوز تصمیمی برای آغاز عقبنشینی از مناطق آزمایشی در جنوب لبنان نگرفته و این موضوع از دستور کار مذاکرات پیش رو نیز کنار گذاشته شده است.
بر اساس این گزارش، نمایندگان رژیم صهیونیستی ودولت لبنان قرار است روز سهشنبه در رم، دور تازهای از گفتوگوهای دو روزه را با میانجیگری آمریکا برگزار کنند. این ششمین دور مذاکرات میان دو طرف از زمان آغاز روند دیپلماتیک پس از توافق آتشبس است.
یک منبع اسرائیلی به هاآرتص گفت که برخلاف دور پیشین مذاکرات که در واشنگتن به امضای یک توافقنامه چارچوب میان دو طرف منجر شد، در نشست رم تنها نمایندگان سیاسی حضور خواهند داشت و هیچ هیأت نظامی در مذاکرات شرکت نمیکند.
این منبع همچنین افزود که با توجه به تعویق خروج ارتش رژیم صهیونیستی از نخستین مناطق آزمایشی در جنوب لبنان، انتظار نمیرود طرفین در این دور، پیرامون برنامه عملیاتی عقبنشینی از سایر مناطق نیز تصمیمگیری کنند.
در مقابل، پایگاه خبری «والا» مدعی شد که روند عقبنشینی ارتش رژیم صهیونیستی از مناطق آزمایشی ممکن است بهزودی آغاز شود. این رسانه نوشت که ارتش همزمان با ادامه رایزنیهای سیاسی، در حال تقویت مواضع خود در امتداد «خط زرد» و تخریب زیرساختهای مورد ادعای خود در جنوب لبنان است.
والا نیوز همچنین گزارش داد که در نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی همچنان تردیدهای جدی درباره توانایی ارتش لبنان برای خلع سلاح حزبالله وجود دارد و همین موضوع بر روند اجرای توافقهای احتمالی سایه انداخته است.
بر اساس این گزارش، هفته گذشته یک هیأت آمریکایی در سرزمینهای اشغالی، پیرامون سازوکار اجرای توافق چارچوب با مقامهای اسرائیلی گفتوگو کرد و سپس برای ادامه رایزنیها راهی بیروت شد. به گفته یک منبع امنیتی، نشست رم قرار است بر مسائل تاکتیکی و نحوه اجرای میدانی توافقها متمرکز باشد.
این منبع افزود که در صورت پیشرفت مذاکرات، اجرای تدریجی یادداشت تفاهم میان لبنان و رژیم صهیونیستی طی هفتههای آینده آغاز خواهد شد؛ فرآیندی که بر اساس آن ارتش این رژیم بهتدریج از مناطق جنوب لبنان عقبنشینی کرده و ارتش لبنان در این مناطق مستقر خواهد شد.
این تحولات در حالی رخ میدهد که همچنان اختلافهای جدی بر سر نحوه اجرای توافقهای احتمالی و آینده حضور نظامی ارتش اسرائیل در جنوب لبنان وجود دارد.
در مقابل، حزبالله با هرگونه توافقی که به خلع سلاح این جنبش پیش از عقبنشینی کامل ارتش رژیم صهیونیستی از مناطق اشغالی منجر شود، مخالفت کرده و آن را تله راهبردی علیه لبنان و امتیازی یکجانبه به تلآویو میداند.
این جنبش تاکید دارد که تا زمان پایان اشغالگری، حفظ توان بازدارندگی و ادامه مقاومت تنها راه وادار کردن رژیم صهیونیستی به عقبنشینی از جنوب است.