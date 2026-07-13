سفیر رژیم صهیونیستی در آمریکا که ریاست هیات اسرائیلی در مذاکرات با دولت لبنان را بر عهده دارد، طی مصاحبه‌ای تصریح کرد که هدف اصلی مذاکرات، حذف کامل حزب‌الله از معادله است.

جوان آنلاین: شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی، بخش‌هایی از مصاحبه «یخیل لیتر»، سفیر رژیم صهیونیستی در آمریکا را با شبکه آمریکایی سی‌بی‌اس پوشش داد. لیتر اکنون علاوه بر سمت قبلی خود، ریاست هیأت اسرائیلی مذاکراه کننده با دولت لبنان را بر عهده دارد. وی در این مصاحبه به سؤالاتی درباره وضعیت جنوب لبنان و همچنین اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی در منطقه حائل امنیتی پاسخ داد و نکاتی نیز در مورد پایان جنگ در لبنان به زبان آورد.

سفیر رژیم صهیونیستی در این مصاحبه عنوان کرد: «من از طرف اسرائیل مذاکرات با لبنان را مدیریت می‌کنم، بنابراین نکاتی در مورد توافق سه‌جانبه (لبنان، رژیم صهیونیستی و آمریکا) می‌دانم. کاری که توافق با لبنان انجام می‌دهد این است که ایران و گروه های حامی ایران را کاملاً از معادله حذف می‌کند.»

لیتر در پاسخ به سوال تصرف اسرائیل در جنوب لبنان تحت عنوان ایجاد منطقه حائل امنیتی، مدعی شد: «ما می‌توانیم به محض اینکه حزب‌الله منحل شود، از لبنان عقب‌نشینی کنیم.» وی همچنین گفت: «اگر حزب‌الله منحل نشود، ما مجبور خواهیم بود در منطقه امنیتی خود بمانیم زیرا قرار نیست به وضعیتی برگردیم که اسرائیلی‌ها تهدید شوند.»