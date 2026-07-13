جوان آنلاین: رامین کاشف آذر ضمن تکذیب شایعات مبنی بر تعطیلی پروازها گفت: شرایط فرودگاه حضرت امام (ره) کاملاً عادی و متعارف است. اگر در ساعتهایی وقفه کوتاهی ایجاد میشود، صرفاً به دلیل ملاحظات امنیتی و ایمنی پرواز است تا ضریب ایمنی به سطح استاندارد برسد. به محض پایداری شرایط جوی یا پدافندی، پروازها به حالت عادی بازمیگردند.
به گزارش ایرنا، وی اظهار داشت: در برخی موارد شاید این وقفههای زمانی کوتاه ناشی از حملات آمریکاییها، منجر به تغییر محل فرود هواپیماهای ورودی در فرودگاهی دیگر شود، با این وجود بهمحض ایمن شدن شرایط فضایی و پدافندی و رسیدن ضریب ایمنی به حد قابل قبول، آن پروازها بازمیگردند.
کاشفآذر تصریحکرد: به صورت روتین و عادی، شرایط نرمال و متعارف در فرودگاه امام حاکم است و از پنجم اردیبهشتماه و بازگشایی پروازها تا به امروز، پروازها به صورت متعارف و معمول در حال انجام است.
تداوم پروازهای بینالمللی و برنامه برای شرکتهای اروپایی
مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با اشاره به تداوم پروازها به کشورهای همسایه و مناطق مختلف بیان کرد: هماینک پروازها به کشورهای حوزه خلیج فارس، ترکیه، عراق، افغانستان، قزاقستان، گرجستان، جمهوری آذربایجان و دیگر مقاصد به صورت مستمر برقرار است. درباره پروازهای اروپایی نیز، برخی شرکتهای داخلی که دارای هواپیماهای پهنپیکر (Wide-body) هستند، در حال برنامهریزی و مذاکره برای برقراری این پروازها هستند.
وی در خصوص مذاکره با شرکتهای هواپیمایی خارجی افزود: مذاکرات ما هیچگاه متوقف نشده است. برای نمونه، جلساتی با نمایندگان لوفتهانزا در تهران برگزار شد و مقرر گردید شرکتهای تابعه این شرکت پس از ارزیابی نهایی از وضعیت امنیت و ایمنی فضای کشور، پروازهای خود را از سر بگیرند. اما خود شرکت لوفتهانزا پس از ارزیابی شرایط امنیتی و ایمنی، اقدام خواهد کرد. نوید میدهم که در آیندهای بسیار نزدیک شاهد بازگشت ایرلاینهای خارجی به فضای کشور باشیم.
تحرک در تأمین مالی پروژههای توسعهای
این مقام مسئول با اشاره به تأثیر محدودیتهای مالی ناشی از دوران جنگ بر پروژههای عمرانی گفت: با وجود اینکه درآمدهای شرکت شهر فرودگاهی تحت تأثیر شرایط فعلی قرار گرفته، اما هیچیک از پروژههای عمرانی متوقف نشده است. البته سرعت اجرای برخی طرحها کاهش یافته، اما برنامههای توسعهای همچنان در جریان است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این شرایط، فرصتی برای اصلاح الگوهای تأمین مالی ایجاد کرد. تیمی تخصصی در شرکت برای بهرهگیری از روشهای نوین تأمین مالی تشکیل شده است تا با تغییر در مفروضات گذشته، منابع لازم برای تسریع در تکمیل پروژهها را فراهم کنیم و بهزودی شاهد نتایج آن خواهیم بود.