تصویب بودجه نظامی آمریکا در بن بست

جوان آنلاین: غیبت طولانی مدت این سناتور جمهوریخواه، مانع دیگری بر سر راه تلاش ترامپ به منظور به سرانجام رساندن بسته ۱.۵ تریلیون دلاری هزینههای نظامی سال آینده است.
مککانل که بیش از سه هفته است در بیمارستان بستری است، رئیس کمیته فرعی تخصیص بودجه دفاعی سنا است که بر بودجه پنتاگون و تصمیم گیری در مورد ان نظارت دارد.
به نوشته هیل، غیبت مک کانل به این معنی است که قانونگذاران سنا نمیتوانند بدون حمایت قانونگذاران دموکرات در مورد هیچ لایحه بودجه دفاعی پیش بروند.
مشکل دیگر در این مسیر کمبود زمان است و تنها ۲۴ روز از تقویم قانونگذاری باقی مانده است. با غیبت مککانل و نزدیک شدن به روزهای پایانی، روند متوقف شده بودجه دفاعی، زمینه را برای شکاف در بودجه نظامی فراهم میکند، آن هم در شرایطی که ایالات متحده همچنان به حملات علیه ایران و انجام عملیات در کارائیب ادامه میدهد.
کاترین تامپسون دستیار پیشین کنگره و مقام سابق دولت ترامپ و عضو کنونی «اندیشکده کیتو» گفت: «اگر قرار باشد او برای مدت طولانی غایب باشد و اگر بخواهند این لایحه را به سرانجام برسانند، ممکن است جمهوری خواهان مجبور به انجام یک کار جدی شوند؛ مانند برکناری احتمالی [مککانل] از سمتش در کمیته تخصیص بودجه و انتصاب یک جمهوریخواه جدید.»
وی افزود: «فکر میکنم آنها آنقدر وقت کمی دارند که هر مسیری را که انتخاب میکنند، باید راهی باشد که سریع اجرایی کنند و من مطمئن نیستم که بتوانند آن را به این سرعت و بدون لغو بخشی از تعطیلات کنگره اجرا کنند.»
هیل یادآوری میکند: مککانل ۸۴ ساله چهره شناخته شده حزب جمهوریخواه از ۱۴ ژوئن (۲۴ خرداد) به دلیل مشکلات پزشکی نامعلوم در بیمارستان بستری است.
براساس خبری که شبکه تلویزیونی سی ان ان منتشر کرده است، مک کانل دیروز یکشنبه در بیانیهای پس از هفتهها بیخبری اعلام کرد که بستری شدنش در بیمارستان به دلیل زمین خوردن بوده است. وی افزود که پزشکان تائید کرده اند او هیچ استخوانی شکستهای ندارد و دچار ضربه مغزی و یا حمله قلبی نشده است.
رهبر سابق اکثریت سنا گفت که «هنوز نمیتواند برای رایگیری به صحن سنا بازگردد» اما در این مدت «از نزدیک با قانونگذاری همکاری» کرده است.
تامپسون در بخش دیگری از گفت وگویش با هیل اضافه کرد: «بدون مککانل، جمهوریخواهان احتمالا باید نوعی توافق دو حزبی برای جلب حمایت دموکراتها و خارج کردن لایحه از کمیته انجام دهند، که احتمالا موفق نخواهند شد.»
وی افزود: «جمهوریخواهان در حال حاضر اکثریت شکننده ۵۳ به ۴۷ دارند که حتی اگر این لایحه به صحن علنی برود، در صورت مخالفت چند سناتور جمهوریخواه، باز هم به مشکل می خورند.»
این رسانه خاطرنشان می کند: غیبت مککانل نه تنها بودجه سالانه هزینههای نظامی، بلکه بسته آشتی دفاعی (Reconciliation) ارائه شده توسط سنا را نیز به خطر انداخته است؛ طرحی که دولت ترامپ امیدوار بود از طریق آن ۳۵۰ میلیون دلار به بودجه پایه ۱.۵ تریلیون دلاری بیفزاید.
مککانل بارها از رویکرد دولت ترامپ برای رسیدن به عدد دفاعی مورد نظر ابراز نارضایتی کرده است. وی همچنین از این موضوع انتقاد کرده بود که دولت به دنبال تامین مالی چندین اولویت اصلی پنتاگون، از جمله تولید مهمات و دفاع موشکی، از طریق لایحه آشتی است.
بنابراین چنانچه بودجه دفاعی تا پایان سال مالی در ۳۰ سپتامبر (۸ مهر) تصویب نشود، برای پنتاگون مشکلساز خواهد بود، چرا که پنتاگون پیش از این مجبور شده بود برای تامین مالی جنگ ایران بودجه را از حسابهای مختلف برداشت کند.
مکنزی ایگلن کارشناس دفاعی در اندیشکده «امریکن انترپرایز» پیش بینی کرد که ارتش ایالات متحده از نظر بودجه، شاهد فشار شدیدی در سراسر نیروهای خود است.
وی به هیل گفت: «اوضاع اکنون بسیار بد است. من ماههاست که به پایگاههای نظامی سفر میکنم. به طور کلی، چند ماه پیش بودجه ها برای پوشش جنگ ایران منتقل شده است و حالا دیگر هیچ پولی برای تعمیر، نگهداری و تعمیر زیرساختهای نظامی و همچنین پشتیبانی عملیاتی پایگاهها باقی نمانده است.»