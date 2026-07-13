هشدار ارتش رژیم صهیونیستی به نتانیاهو درباره فروپاشی نیروهای ذخیره

جوان آنلاین: ارتش اسرائیل در روزهای اخیر با ارسال نامهای به دفتر نخستوزیری هشدار داده که بحران نیروی انسانی، نیروهای ذخیره را در آستانه فروپاشی قرار داده و همچنین نیروهای ثابت نیز زیر فشار عملیاتهای نظامی در چند جبهه، دیگر توان سابق را ندارند.
در این نامه با انتقاد جدی از بیتوجهی به این موضوع عنوان شده است که مقامات سیاسی نمیتوانند ادعا کنند از عمق بحران موجود بی اطلاع هستند.
این در حالی است که ارتش اسرائیل برای جلوگیری از فرسایش بیشتر نیروهای ذخیره و کاهش فشار بر نظامیان، تصمیم گرفته است بخشی از نیروهای ثابت مستقر در نوار غزه و جبهه لبنان را به منطقه کرانه باختری منتقل کند تا جایگزین بخشی از نیروهای ذخیره در این منطقه شوند.
شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی در ادامه گزارش داد، ارتش این اقدام را در شرایط افزایش تنشها در کرانه باختری و نیاز به استقرار ۲۶ گردان عملیاتی در این منطقه انجام داده است.
همچنین ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرده است، هدف از انتقال نیروها از لبنان و غزه به کرانه باختری، کاهش فشار بر نیروهای ذخیره و ایجاد امکان بازیابی توان این نیروها بوده است.
همزمان، روزنامه «یدیعوت آحارانوت» گزارش داد که ارتش با کمبود حدود ۱۲ هزار نفر نیروی انسانی مواجه است که حدود هفت هزار و ۵۰۰ نفر از آنان، مربوط به نیروهای رزمی و عملیاتی هستند.
فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی تأکید کردهاند که در صورت تمدید نشدن دوره سربازی اجباری از ژانویه ۲۰۲۷ (دی ماه ۱۴۰۵)، بخش قابل توجهی از گردانها با آسیب جدی مواجه خواهند شد و حتی در عمل، پنج گردان منحل خواهدن شد.
این در حالی است که هزاران نظامی که از نوامبر ۲۰۲۳ (آبان ۱۴۰۲) در پی آغاز جنگ غزه به ارتش پیوسته اند، پس از ماهها حضور در عملیات نظامی، همچنان درباره وضعیت آینده خود و احتمال فراخوان مجدد به خدمت ذخیره در چارچوب «فرمان ۸» بلاتکلیف هستند.
با این حال، نتانیاهو در تلاش است با تصویب قانون معافیت حریدیها از سربازی اجباری، حمایت آنان را به دست آورد و با امتیاز دادن به آنها، از شدت فشار بر خود بکاهد.