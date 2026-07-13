مصوبه هیات وزیران با امضای معاون اول رئیس جمهور برای اتصال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد تا در سال جاری به صورت کامل اجرایی شود.

جوان آنلاین: طرح اتصال کارت سوخت به کارت بانکی از قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در دستور کار قرار گرفت و در قانون بودجه امسال نیز تمدید شد؛ هدف از این کار شفاف‌سازی شبکه توزیع و مدیریت هوشمند انرژی اعلام شده است.

به گزارش ایرنا، بر این اساس هیات وزیران در جلسه هفتم تیرماه امسال با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی و به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل اجرایی انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی را تصویب کرد که بیستم تیرماه با امضای محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است؛

طبق مصوبه دولت؛ «وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و فرماندهی کل انتظامی کشور، نسبت به ایجاد و بهره‌برداری از سوئیچ سهمیه سوخت و سایر نیازمندی های لازم جهت انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی اقدام نماید».