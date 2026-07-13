اتحادیه اروپا و انگلیس امروز (دوشنبه) هم‌زمان با نشست شورای وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل، دامنه تحریم‌ها علیه روسیه را با تمرکز بر پرونده اوکراین و ادعاهای حقوق بشری غرب علیه مسکو گسترش دادند.

جوان آنلاین: شورای اتحادیه اروپا نام هشت فرد و یک نهاد روسی را به فهرست تحریم‌های این اتحادیه اضافه کرده است.

به گزارش ایرنا، بر اساس سند منتشر شده، افراد تحریم‌ شده عمدتاً با زندان‌ها و بازداشتگاه‌هایی مرتبط هستند که اوکراین و کشورهای غربی مدعی هستند در آنها با اسیران جنگی و بازداشت‌شدگان اوکراینی بدرفتاری شده است.

اتحادیه اروپا همچنین بازداشتگاه «سیزو-۲» در شهر تاگانروگ روسیه را به فهرست نهادهای تحریمی اضافه کرده و مدعی شده است که این مرکز در نگهداری و بدرفتاری با اسیران اوکراینی نقش داشته است.

نشست شورای وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا امروز در بروکسل به ریاست کایا کالاس مسئول سیاست خارجی این اتحادیه در حال برگزاری است و جنگ اوکراین از محورهای اصلی گفت‌وگوها عنوان شده است.

بر اساس اعلام شورای اتحادیه اروپا، وزیران خارجه کشورهای عضو پیش از بررسی این موضوع، با وزیر خارجه اوکراین نیز تبادل نظر کردند.

هم‌زمان، دولت انگلیس نیز فهرست تحریم‌های روسیه را با افزودن ۱۰ فرد تازه به‌روزرسانی کرد. وزارت خارجه انگلیس اعلام کرد که این افراد با شرکت رسانه‌ای «رایبار» مرتبط هستند و لندن آنها را به نقش‌آفرینی در آنچه «بی‌ثبات‌سازی اوکراین» و تهدید تمامیت ارضی این کشور خوانده، متهم کرده است.

تحریم‌های اعلام‌شده شامل مسدودسازی دارایی، ممنوعیت سفر، محدودیت خدمات امانی، سلب صلاحیت مدیریتی و محدودیت دسترسی کاربران داخل انگلیس به محتوای اینترنتی افراد تحریم‌شده است.

در اطلاعیه دولت انگلیس آمده است که شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی، ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی و فروشگاه‌های اپلیکیشن باید اقدامات معقولی برای جلوگیری از دسترسی کاربران داخل انگلیس به محتوا، سایت‌ها یا برنامه‌های ارائه‌شده از سوی افراد و نهادهای تحریم‌شده انجام دهند.

انگلیس و اتحادیه اروپا از ابتدای جنگ اوکراین رویکردی خصمانه علیه مسکو در پیش گرفته و علاوه بر تحریم‌های فردی و اقتصادی، محدودیت‌های دیپلماتیک و ویزایی گسترده‌ای را علیه روسیه وضع کرده است.

این سیاست اگرچه با هدف تضعیف پایه اقتصادی روسیه معرفی شد، اما پیامدهای آن در حوزه انرژی، تورم و شکاف‌های سیاسی، بیش از همه دامنگیر خود اروپا شده است.