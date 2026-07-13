سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز در نشستی خبری خواستار تردد آزاد و ایمن از مسیر تنگه هرمز شده و آن را به نفع تمامی طرف‌‎ها دانست.

جوان آنلاین: لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز -دوشنبه-در نشست خبری خود بار دیگر درخواست تردد «آزاد» و «ایمن» از مسیر تنگه هرمز را تکرار کرد.

به گزارش ایسنا، اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه چین در پی تبادل آتش اخیر میان ایران و آمریکا بر سر دریانوردی در تنگه هرمز انجام شده است. جرقه این درگیری‌ها بر اثر پایبند نبودن آمریکا به بند ۵ یادداشت تفاهم پایان جنگ میان تهران واشنگتن زده شده است. ایران تاکید دارد طبق بند مذکور، بازگشایی تنگه هرمز و تردد ایمن از این آب‌راه با ترتیبات ایرانی امکان‌پذیر است.

واشنگتن با مداخله در تردد کشتی‌ها و اعلام یک مسیر جایگزین، جدا از آنچه ایران اعلام کرده است، قصد در اخلال در روند تردد ایمن دریایی در این منطقه را داشته است. ایران تصمیم‌گیری درباره کنترل دریانوردی در این نقطه را به سبب واقع شدن آن در آب‌های سرزمینی و جغرافیای خود، حقی ذاتی می‌داند.

طبق گزارش خبرگزاری آناتولیْ، لین جیان امروز با تاکید بر این که تردد از این تنگه باید «به درستی مدیریت شود»، ادعا کرد که «تنگه هرمز یک آب‌راه بین‌المللی برای کشتیرانی است.» او اشاره کرد که ازسرگیری هرچه سریع‌تر تردد آزاد و ایمن در این تنگه به نفع تمامی طرف‌هاست.

اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه چین در حالی مطرح شده است که طبق بیانیه نیروی دریایی سپاه پاسداران، با توجه به بروز این ناامنی به سبب مداخله غیرقانونی بیگانگان، تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی و تا پایان مداخلات آمریکا در این منطقه بسته است و هیچ شناوری اجازه تردد نخواهد داشت.

نیروی دریایی سپاه تاکید کرد: «مداخلات بیگانگان و تعیین مسیر غیرقانونی حرکت کشتی‌ها در تنگه هرمز، برخورد قاطع ما را به دنبال خواهد داشت و روند افزایش ترددها در تنگه را با اخلال مواجه خواهد کرد.»

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم امروز در نشست خبری خود در این باره گفت: «ما به‌عنوان کشوری که بیشترین ساحل را در کرانه‌های خلیج فارس و دریای عمان داریم، حق داریم و موظف هستیم که برای صیانت از امنیت و منافع خود اقدامات لازم را انجام دهیم. ما نمی‌توانیم اجازه دهیم آمریکا و رژیم صهیونیستی از این تنگه برای ترددهایی که به امنیت و حاکمیت ملی ایران آسیب‌زننده است، استفاده کنند.»

او با بیان این که آمریکایی‌ها «متاسفانه با تحریک و همکاری کشورهای منطقه سعی کردند مسیر امن و هماهنگ‌شده را دور بزنند»، افزود: «آمریکایی‌ها از این طریق چند آسیب زدند؛ اول اینکه بند پنجم را نقض کردند، دوم اینکه با ایجاد مسیرهای موازی، امنیت کشتیرانی در منطقه را به خطر انداختند. آن‌ها، کشتی‌ها را به خاموش‌کردن ردیاب‌ها مجبور کردند. این اقدام احتمال ایجاد تصادف و همچنین مسائل محیط زیستی را در پی دارد. در نهایت هم با این رفتارها باعث ایجاد تشدید تنش و درگیری در منطقه شدند.»