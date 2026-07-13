صعود نرخ حواله دلار و یورو در مرکز مبادله ارز و طلا

جوان آنلاین: روند معاملات در تالار حواله در روز دوشنبه ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۵ با پیشروی نرخ‌ها و نوسان مثبت در بیشتر ارزهای شاخص همراه بود و حواله دلار آمریکا گام دیگری به سمت کانال‌های بالاتر برداشت. بر این اساس، قیمت فروش حواله دلار با ثبت رشد ۱۳۱ تومانی نسبت به روز یکشنبه به ۱۴۹ هزار و ۴۵۸ تومان رسید و در بخش خرید نیز نرخ ۱۴۸ هزار و ۱۱۲ تومان ثبت شد.

بازار حواله یورو نیز که روز گذشته کاهشی بود، با تغییر جهت روند صعودی به خود گرفت؛ به‌طوری‌که قیمت فروش حواله یورو با رشد ۱۲۳ تومانی به ۱۷۰ هزار و ۶۱۵ تومان رسید و نرخ خرید آن نیز ۱۶۹ هزار و ۷۹ تومان تعیین شد.

در بخش ارزهای عربی، حواله درهم امارات همسو با دلار حرکت کرد و با رشد ۳۵ تومانی در بخش فروش، به قیمت ۴۰ هزار و ۶۹۶ تومان معامله شد و نرخ خرید حواله آن نیز ۴۰ هزار و ۳۳۰ تومان ثبت گردید.

گزارش معاملات در بازار سایر ارزها نیز حاکی از تغییرات مثبت است؛ حواله روبل روسیه با رشد ۲ تومانی به یک هزار و ۹۴۹ تومان و حواله یوان چین با افزایش ۶ تومانی به ۲۲ هزار و ۳۹ تومان رسید. همچنین در میان ارزهای آسیایی، حواله صد ین ژاپن با رشد ۲۳ تومانی روی رقم ۹۲ هزار و ۳۵۰ تومان ایستاد و حواله هزار وون کره جنوبی با افزایش ۱۷۴ تومانی، نرخ ۹۹ هزار و ۷۰۴ تومان را ثبت کرد. حواله روپیه هند نیز با رشد جزیی به قیمت یک هزار و ۵۶۴ تومان ارزش‌گذاری شد.