جوان آنلاین: «ست مولتون»، قانونگذار دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در مصاحبه‌ای خاطرنشان کرد: «هیچ‌کس به دونالد ترامپ اعتماد ندارد. منظور من این است که نه فقط ایرانی‌ها بلکه هر کس دیگری که یک طرف این درگیری است.»

به گزارش ایسنا، مولتون در گفت‌وگو با شبکه «سی‌ان‌ان» با تاکید بر اینکه کسی نباید حرف‌های این رئیس جمهور آمریکا را جدی بگیرد گفت: «ترامپ قبلا گفته که مذاکره کردن با ایرانی‌ها اتلاف وقت است. اما فکر می‌کنم اکثر کشورهای دنیا به این نتیجه رسیده‌اند مذاکره کردن با خود دونالد ترامپ اتلاف وقت است.»

این نماینده آمریکایی در توئیتی همچنین هشدار داد: «ترامپ باید در سریع‌ترین زمان ممکن به پای میز مذاکره با ایران برگشته تا صرفا بتواند ما را به وضعیتی که در قبل از شروع این جنگ توسط خود او داشتیم برگرداند.»