جوان آنلاین: فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته اعلام کرد امیر قلعه‌نویی قرارداد خود با تیم ملی فوتبال ایران را تا زمان برگزاری جام ملت‌های آسیا در عربستان در ماه ژانویه تمدید کرده است.

به گزارش مهر، قلعه‌نویی که در جام جهانی با کسب سه تساوی متوالی همراه تیم ملی ایران، تنها با اختلافی اندک از صعود به مرحله حذفی بازماند، از سال ۲۰۲۳ هدایت تیم ملی را بر عهده دارد.

مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، درباره ادامه همکاری با قلعه‌نویی گفت: قلعه‌نویی همچنان سرمربی تیم ملی خواهد بود. ما برنامه‌های او برای جام ملت‌های آسیا را دریافت کرده‌ایم.

فدراسیون فوتبال ایران با ادامه حضور قلعه‌نویی روی نیمکت تیم ملی، برنامه‌ریزی برای حضور در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا را دنبال خواهد کرد.