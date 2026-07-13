رژیم صهیونیستی در ادامه روند توسعه شهرک‌سازی در شهر قدس اشغالی، طرح احداث حدود ۴۵۰ واحد مسکونی جدید در محله فلسطینی «ام لیسون» را در شرق این شهر به تصویب رساند؛ اقدامی که به‌عنوان بزرگ‌ترین پروژه شهرک‌سازی در قلب یک محله فلسطینی در این منطقه توصیف شده است.

جوان آنلاین: کمیته برنامه‌ریزی و ساخت‌وساز منطقه‌ای وابسته به شهرداری رژیم صهیونیستی در قدس، طرح ساخت این واحدهای مسکونی را در محله فلسطینی «ام لیسون» تصویب کرده است.

به گزارش ایرنا، بر اساس این طرح، ساختمان‌هایی تا ۱۰ طبقه در محله ام لیسون، واقع در میان محله‌های «جبل المکبر» و «صور باهر»، احداث خواهد شد. این محله اکنون حدود ۸۰۰ واحد مسکونی فلسطینی، عمدتاً دو تا سه طبقه دارد و اجرای طرح جدید می‌تواند بافت شهری و ترکیب جمعیتی آن را به طور قابل توجهی تغییر دهد.

همزمان، سازمان حقوق بشری اسرائیلی «عیر عمیم» هشدار داد اجرای این پروژه، اختلافات میان ساکنان را تشدید و ثبات منطقه را تضعیف خواهد کرد. این سازمان اعلام کرد طرح جدید از نظر تعداد واحدهای مسکونی، بزرگ‌ترین پروژه شهرک‌سازی در یک محله فلسطینی در شرق قدس است و امکان اسکان نزدیک به ۲ هزار شهرک‌نشین را در قلب یک محله فلسطینی فراهم می‌کند.

«عیر عمیم» همچنین تأکید کرد که این پروژه پس از بیش از دو سال توقف به دلیل مشکلات زیرساختی، با ورود مستقیم شهرداری رژیم صهیونیستی به‌عنوان ارائه‌دهنده طرح، دوباره در مسیر اجرا قرار گرفت.

به گفته این سازمان، مشارکت شهرداری صرفاً یک اقدام فنی یا شهرسازی نیست، بلکه بازتاب‌دهنده یک تصمیم سیاسی آشکار برای حمایت از گسترش شهرک‌سازی در محله‌های فلسطینی است که تغییرات اساسی در بافت شهری و ترکیب جمعیتی این منطقه ایجاد خواهد کرد.

روزنامه اسرائیلی «هاآرتص» نیز گزارش داد که این پروژه برخلاف بسیاری از طرح‌های شهرک‌سازی پیشین که در مجاورت شهرک‌های موجود اجرا می‌شد، در عمق یک محله فلسطینی میان مناطق «ام لیسون» و «جبل المکبر» احداث خواهد شد. به نوشته این روزنامه، اجرای این طرح توسط یک شرکت املاک وابسته به یک فعال راست‌گرای اسرائیلی هدایت می‌شود.

سازمان ملل متحد و بخش عمده جامعه جهانی، شهرک‌های اسرائیلی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را بر اساس حقوق بین‌الملل غیرقانونی می‌دانند و معتقدند توسعه این شهرک‌ها، چشم‌انداز تشکیل کشور فلسطینی را تضعیف می‌کند.

فلسطینی‌ها نیز این اقدام را بخشی از سیاست رژیم صهیونیستی برای تحمیل واقعیت‌های جدید میدانی از طریق توسعه شهرک‌سازی و مصادره اراضی فلسطینی ارزیابی می‌کنند که مانع تشکیل کشور مستقل فلسطین می‌شود.

این در حالی است که از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون، حملات ارتش و شهرک‌نشینان اسرائیلی در کرانه باختری نیز به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. این حملات بنا بر آمار رسمی فلسطین، به شهادت یک‌هزار و ۷۵۱ فلسطینی، زخمی شدن ۱۲ هزار و ۹۱۹ نفر، بازداشت حدود ۲۴ هزار فلسطینی و آوارگی نزدیک به ۳۳ هزار نفر انجامیده است.