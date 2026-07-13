کد خبر: 1368483
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۲ تير ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۹
بين‌الملل » اخبار كلی

طرح جدید شهرک‌سازی اسرائیل در بیت‌المقدس؛ تغییر بافت جمعیتی و تشدید تنش‌ها

طرح جدید شهرک‌سازی اسرائیل در بیت‌المقدس؛ تغییر بافت جمعیتی و تشدید تنش‌ها رژیم صهیونیستی در ادامه روند توسعه شهرک‌سازی در شهر قدس اشغالی، طرح احداث حدود ۴۵۰ واحد مسکونی جدید در محله فلسطینی «ام لیسون» را در شرق این شهر به تصویب رساند؛ اقدامی که به‌عنوان بزرگ‌ترین پروژه شهرک‌سازی در قلب یک محله فلسطینی در این منطقه توصیف شده است.

جوان آنلاین: کمیته برنامه‌ریزی و ساخت‌وساز منطقه‌ای وابسته به شهرداری رژیم صهیونیستی در قدس، طرح ساخت این واحدهای مسکونی را در محله فلسطینی «ام لیسون» تصویب کرده است.

به گزارش ایرنا، بر اساس این طرح، ساختمان‌هایی تا ۱۰ طبقه در محله ام لیسون، واقع در میان محله‌های «جبل المکبر» و «صور باهر»، احداث خواهد شد. این محله اکنون حدود ۸۰۰ واحد مسکونی فلسطینی، عمدتاً دو تا سه طبقه دارد و اجرای طرح جدید می‌تواند بافت شهری و ترکیب جمعیتی آن را به طور قابل توجهی تغییر دهد.

همزمان، سازمان حقوق بشری اسرائیلی «عیر عمیم» هشدار داد اجرای این پروژه، اختلافات میان ساکنان را تشدید و ثبات منطقه را تضعیف خواهد کرد. این سازمان اعلام کرد طرح جدید از نظر تعداد واحدهای مسکونی، بزرگ‌ترین پروژه شهرک‌سازی در یک محله فلسطینی در شرق قدس است و امکان اسکان نزدیک به ۲ هزار شهرک‌نشین را در قلب یک محله فلسطینی فراهم می‌کند.

«عیر عمیم» همچنین تأکید کرد که این پروژه پس از بیش از دو سال توقف به دلیل مشکلات زیرساختی، با ورود مستقیم شهرداری رژیم صهیونیستی به‌عنوان ارائه‌دهنده طرح، دوباره در مسیر اجرا قرار گرفت.

به گفته این سازمان، مشارکت شهرداری صرفاً یک اقدام فنی یا شهرسازی نیست، بلکه بازتاب‌دهنده یک تصمیم سیاسی آشکار برای حمایت از گسترش شهرک‌سازی در محله‌های فلسطینی است که تغییرات اساسی در بافت شهری و ترکیب جمعیتی این منطقه ایجاد خواهد کرد.

روزنامه اسرائیلی «هاآرتص» نیز گزارش داد که این پروژه برخلاف بسیاری از طرح‌های شهرک‌سازی پیشین که در مجاورت شهرک‌های موجود اجرا می‌شد، در عمق یک محله فلسطینی میان مناطق «ام لیسون» و «جبل المکبر» احداث خواهد شد. به نوشته این روزنامه، اجرای این طرح توسط یک شرکت املاک وابسته به یک فعال راست‌گرای اسرائیلی هدایت می‌شود.

سازمان ملل متحد و بخش عمده جامعه جهانی، شهرک‌های اسرائیلی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را بر اساس حقوق بین‌الملل غیرقانونی می‌دانند و معتقدند توسعه این شهرک‌ها، چشم‌انداز تشکیل کشور فلسطینی را تضعیف می‌کند.

فلسطینی‌ها نیز این اقدام را بخشی از سیاست رژیم صهیونیستی برای تحمیل واقعیت‌های جدید میدانی از طریق توسعه شهرک‌سازی و مصادره اراضی فلسطینی ارزیابی می‌کنند که مانع تشکیل کشور مستقل فلسطین می‌شود.

این در حالی است که از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون، حملات ارتش و شهرک‌نشینان اسرائیلی در کرانه باختری نیز به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. این حملات بنا بر آمار رسمی فلسطین، به شهادت یک‌هزار و ۷۵۱ فلسطینی، زخمی شدن ۱۲ هزار و ۹۱۹ نفر، بازداشت حدود ۲۴ هزار فلسطینی و آوارگی نزدیک به ۳۳ هزار نفر انجامیده است.

برچسب ها: شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی ، جنایات اسرائیل ، اسرائیل
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

توجه به رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب چاره حل چالش مسکن است

صدور گذرنامه‌های زیارتی از مرز ۳۵۰ هزار جلد گذشت

مخالفت سرمربی سپاهان با جدایی گزینه مدنظر پرسپولیس

مجلس ختم رهبر شهید انقلاب از طرف رهبر انقلاب فردا در قم

خوش به حال خاک مشهد که قرار است شما را در آغوش بگیرد

مشهد در التهاب عشق؛ خیابان امام رضا (ع) در سوگِ «آقای شهید ایران»

قیمت طلا و سکه امروز؛ ۱۸ تیر ماه

گزارش تسنیم از دلایل سفر هیئت قطری به ایران

«عبور صفر» از کریدور امریکایی هرمز 

ترامپ در وحشت انتقام 

تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در مشهد آغاز شد

اولین تصویر از مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم و عکس

محل خاکسپاری رهبر شهید انقلاب نزدیک روضه منوره است

واکنش صهیونیست‌ها به مرگ سناتور ضدایرانی آمریکا

مرکز فرماندهی کنترل دشمن در غرب آسیا با ۱۰ موشک بالستیک درهم کوبیده شد

حمله سپاه به اقامتگاه سنتکام در بحرین/ انهدام رادار پاتریوت آمریکا

قاتلان قائدِ شهید را قصاص خواهیم کرد

بی‌غیرتی سیاسی در خونخواهی رهبری!

پول بادآورده جنگ ایران برای غول‌های نفتی آمریکا، در گلوی کاخ سفید گیر کرد

بیگانگان هیچ سهمی در این سرزمین و تنگه هرمز ندارند

نشانه‌های استیصال یک ابرقدرت شکست‌خورده 

اگر آمریکا بخواهد تعهداتش را کنار بگذارد، ایران نیز تعهدات خود را کنارمی گذارد

تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب اعلامیه خونخواهی این مجاهد نستوه بود

‌مداخله جنگی امارات علیه ایران مستند شد

استقبال سردار قاآنی از پیکر رهبر شهید ایران در فرودگاه مشهد

در «باغ آتش» ترامپ به نفتکش‌ها در هرمز 

رسانه‌های صهیونیستی ناگزیر به اعتراف شدند؛ نجف و کربلا در سیطره دریایی از عزاداران سیاهپوش

سلام مشهد به آقای شهید ایران/ شهر خورشید در سوگ قائد امت زانو زد

پایان یک بدرقه تاریخی؛ پیکر قائد شهید در حرم امام رضا(ع) آرام گرفت

ترامپ در بن‌بست 

انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی

غبار معاصرت بر چهره رهبر مظلوم مقتدر

پسر شیشه‌ای مادرش را به قتل رساند و فرار کرد 

قدردانی پزشکیان از حضور سران کشور‌ها در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید

سنگ تمام کشاورزان  در جنگ اقتصادی

سکته اسرائیل از مرگ سناتور ضدایرانی 

رؤیای فرار «دالتون‌ها» با طلا و دلار به خارج نقش برآب شد + گفت‌وگو با متهم

مبارزه با استکبار تا لحظه آخر 

دولت با نسخه جدید مداوای بال و پر واحد‌های آسیب‌دیده جنگی را آغاز کرد 

ارتش و سپاه تروریست‌های تجزیه طلب را در هم کوبیدند

نقره‌داغ حمله‌کنندگان به پل ریلی آق‌قلا  باید به اندازه اهمیت آن بزرگ باشد 

تقدیر از فرمانده نیروی دریایی سپاه برای تحکیم ترتیبات ایرانی در تنگه هرمز

ضرغامی: علت مرگ لیندسی گراهام دیدن تصاویر مردم ایران و عراق است

حملات جنایتکارانه آمریکا نقض فاحش بند‌های ۱ و ۵ یادداشت تفاهم است

ظرفیت حرم مطهر رضوی تکمیل شد

ادامه حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌ها و مراکز راهبردی آمریکا در منطقه

«آقای شهید ایران» به مشهدالرضا رسید/ در آغوش شمس‌الشموس

فرمول جدید مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی اعلام شد

شورای امنیت با انفعال خود آمریکا را جسورتر کرده است

۱۴ شهید و ۷۸ مصدوم در حملات آمریکا به ۵ استان کشور

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
ریشه‌های تاریخی مدرسه و آینده آموزش/ هنوز نمی‌دانیم خروجی مدارس ما قرار است چه باشد!
«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان
جزئیاتی از هشدارها نسبت به «درازای آرزو»/ آرزوهای‌مان را از طول و عرض به ارتفاع ببریم 
هم برای سید قطب هم برای عبدالناصر گریستم!
پیشرفت درون‌زا یا توسعه ویترینی؟/ بازخوانی یک دوگانه در اقتصاد سیاسی ایران
سرازیرشدن بیشتر بیت‌المال به جیب فوتبالیست‌ها‌/ سکوت مطلق نهاد‌های نظارتی
از تنگه رانده در کوه مانده
دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد
خاطراتی از حضور رهبر شهید در جبهه‌ها/ جان ناقابلم را به سوی جبهه‌ می‌برم
گفت‌وگو با مادر شهید جنگ رمضان/ گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!
پس از تو روزگار بر ما چگونه خواهد گذشت؟ 
انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی
امنیت کشور بزرگ‌ترین دغدغه او بود
غبار معاصرت بر چهره رهبر مظلوم مقتدر
مشت‌های گره‌کرده، دل‌های هم‌عهد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار