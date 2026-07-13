رئیس حزب افراطی «شاس» ضمن اعلام حمایت احتمالی از نخست وزیری «گادی آیزنکوت»، نتانیاهو را فردی کذاب خواند که نمی توان به او اعتماد کرد.

جوان آنلاین: «اسحاق یوسف» رئیس جریان تلمودی و افراطی «شاس»، بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را «دروغگو و غیرقابل اعتماد» توصیف کرد و افزود که احتمال دارد این حزب در انتخابات پیش رو از «گادی آیزنکوت»، رئیس حزب «یاشار» حمایت کند.

وی که از جریان‌های متحد با نتانیاهو به شمار می‌رود که در ماجرای خدمت اجباری عناصر تلمودی با نخست وزیر و کابینه دچار اختلاف نظر شده، گفت که نتانیاهو در موضوع قانون سربازی و موارد دیگر آنها را فریب داده است.

خاخام یوسف در گفتگو با رادیو ارتش رژیم صهیونیستی ادامه داد: «ممکن است در انتخابات آینده با آیزنکوت همراه شویم و حتی از او برای نخست‌وزیری حمایت کنیم.»

آیزنکوت در واکنش به این سخنان، به رادیو ارتش اسرائیل با رد این اظهارات، گفت که تنها بر اساس اصل موافقت با سربازی اجباری همه اقشار در ارتش با دیگران شراکت خواهد داشت و هیچ سازشی در این زمینه وجود ندارد.

آیزنکوت افزود: بسیار امیدوارم که حزب شاس و سایر احزاب به عقلانیت بازگردند و درک کنند که تسلیم شدن نتانیاهو، به‌ ویژه در این هفته سرنوشت‌ساز، اسرائیل و ارتش آن را تضعیف می‌کند. حتی اگر آن‌ها در این هفته به دلیل فشارهایی که نتانیاهو در برابر آن‌ها تاب نمی‌آورد، امتیازاتی به دست آورند، امیدوارم نمایندگانی در کنست باشند که او را مهار کنند.