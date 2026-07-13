کد خبر: 1368480
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۲ تير ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۶
بين‌الملل » اخبار كلی
رسانه لبنانی؛

میانجی‌گران ناتوان از مهار تل آویو هستند/ اشغالگران حملات خود را تشدید کرده‌اند

میانجی‌گران ناتوان از مهار تل آویو هستند/ اشغالگران حملات خود را تشدید کرده‌اند روزنامه الاخبار لبنان در گزارشی نوشت، باوجود تلاش‌های گسترده میانجی‌گران، روند حملات رژیم صهیونیستی به غزه تشدید شده و این رژیم در چارچوب حملات هدفمند بر شدت خود حملات افزوده تا شرایط میدانی جدیدی را تحمیل و آتش‌بس را با شکست مواجه کند.

جوان آنلاین: الاخبار لبنان با اشاره به تشدید حملات رژیم صهیونیستی به غزه گزارش داد: صحنه های رقم خورده در کوی «الصبره» در جنوب شهر غزه که روز گذشته رخ داد، یادآور صحنه های حملات شدید اشغالگران در اوج جنگ بود. جنگنده های اسرائیلی روز گذشته با چهار موشک یک منطقه مسکونی کامل را به تلی از خاک و ویرانه تبدیل کردند.

به گزارش ایرنا، این در راستای تشدید حملاتی است که مناطق مسکونی و زیرساخت‌های غزه را هدف قرار دادند. قبل از بمباران کوی الصبره، ارتش اشغالگران کشتاری را مرتکب شد که طی آن چهار فلسطینی را در یک کارگاه آهنگری هدف قرار داد. یک پهپاد اسرائیلی نیز یکی باب منزل مسکونی را در اردوگاه «الشاطی» در شمال غرب شهر غزه هدف قرار داد. همچنین حملات هوایی به چادرهای آوارگان در اردوگاه «القادسیه» در «مواصی» خان یونس در جنوب غزه انجام شد که بر اثر آن یک نفر شهید و شماری از کودکان زخمی شدند. همچنین تانک های اسرائیلی در مرکز غزه و اردوگاه «البریج» نیز به سمت چادر آوارگان شلیک کردن که بر اثر آن یک دختربچه ۹ ساله به نام «تالا جمعه ابومطر» به شهادت رسید.

الاخبار افزود: این حملات در راستای تشدید تنش میدانی تدریجی است که انتقاد جهانی را به همراه نداشته باشد اما میانجی‌گران به ویژه مصری‌ها نگرانند که این حملات مقدمه‌ای برای حملات گسترده‌تر باشد به ویژه که انتخابات اسرائیل در پایان اکتبر آینده در راه است. با توجه به همین نگرانی میانجی‌ها بر دامنه اقدامات خود برای حل مشکلات موجود تسریع کرده اند.

این رسانه لبنانی در پایان این گزارش نوشت: اسرائیل به‌طور مداوم سقف خواسته‌های خود را بالا می‌برد و روند سیاسی را به شکست می‌کشاند از سوی دیگر این رژیم بصورت برنامه‌ریزی شده بر روند حملات خود افزوده است. با توجه به اینکه افکار عمومی جهانی با حملات روزانه به غزه به عنوان بخشی از روال توافق آتش‌بس کنار آمده‌اند، اشغالگران بر روند حملات خود افزوده‌اند. حملات به آنچه خط زرد نامیده می‌شود گسترش یافته است، مناطق مسکونی بمباران می‌شود و دامنه ترورها بیشتر شده است. علاوه بر آن محدودیت‌ها بر گذرگاهها از اواخر آوریل گذشته تشدید شده است.

برچسب ها: حملات اسرائیل ، جنگ غزه ، جنایات جنگی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

اعلام تمهیدات ترافیکی و سامانه‌های هوشمند مشهد برای تسهیل حضور زائران در مراسم بدرقه رهبر شهید

صدور گذرنامه‌های زیارتی از مرز ۳۵۰ هزار جلد گذشت

بدون شرح

عراقچی: تا وقتی که تهدید هست، مذاکره نمی‌کنیم 

مخالفت سرمربی سپاهان با جدایی گزینه مدنظر پرسپولیس

بخشش قاتل به احترام امام حسین (ع) 

‌قدرت‌افکنی ایران با فراتشییع قرن 

مجلس ختم رهبر شهید انقلاب از طرف رهبر انقلاب فردا در قم

روسیه: موجودیت‌مان تهدید شود از سلاح اتمی استفاده می‌کنیم 

بازار خرما در دام زالو‌های دلالی 

خوش به حال خاک مشهد که قرار است شما را در آغوش بگیرد

مصافی دینی و انسانی با پروژه حذف یک ملت 

مشهد در التهاب عشق؛ خیابان امام رضا (ع) در سوگِ «آقای شهید ایران»

نقشه شیاطین اروپایی در بیروت 

قیمت طلا و سکه امروز؛ ۱۸ تیر ماه

گزارش تسنیم از دلایل سفر هیئت قطری به ایران

پاسداشت میراث رهبر شهید در گرو تقویت فرهنگ مطالعه است 

از محراب کوفه تا بیت رهبری شهادت و فروپاشی روایت‌های جعلی 

مسیر نهایی تشییع رهبر شهید در مشهد تعیین شد

بازتولید سرمایه اجتماعی و انسجام ملی با حماسه تشییع چند ده میلیونی 

فناوری به مهار ناترازی انرژی می‌آید

تقویم امتحانات دیگر جا‌به جا نمی‌شود

«عبور صفر» از کریدور امریکایی هرمز 

ترامپ در وحشت انتقام 

تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در مشهد آغاز شد

محل خاکسپاری رهبر شهید انقلاب نزدیک روضه منوره است

واکنش صهیونیست‌ها به مرگ سناتور ضدایرانی آمریکا

در مأمن خورشید

رونق تولید از میدان مردم می‌گذرد

مرکز فرماندهی کنترل دشمن در غرب آسیا با ۱۰ موشک بالستیک درهم کوبیده شد

اولین تصویر از مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم و عکس

قاتلان قائدِ شهید را قصاص خواهیم کرد

امریکا آتش‌بس را شکست ایران پاسخ قاطع داد

داستان فرصتی که در جام‌جهانی از دست رفت

ترامپ دوباره زیر میز زد

مراسم تشییع رهبر شهید از بزرگترین گردهمایی مردمی در تاریخ معاصر

فروش ارز اربعین از ۲۰ تیر آغاز می‌شود

بیگانگان هیچ سهمی در این سرزمین و تنگه هرمز ندارند

اگر آمریکا بخواهد تعهداتش را کنار بگذارد، ایران نیز تعهدات خود را کنارمی گذارد

تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب اعلامیه خونخواهی این مجاهد نستوه بود

هلال‌احمر ۳۶ تیم امداد و نجات به نجف و کربلا اعزام کرد

زیر پرچم مولا علی

ترامپ: سوریه می‌تواند در ارتباط با حزب الله لبنان به ما کمک کند

تلگرام عرفات را نوشتم: «دریایی از خون و ۲۰ هزارکشته و زخمی...»

نشانه‌های استیصال یک ابرقدرت شکست‌خورده 

استقبال سردار قاآنی از پیکر رهبر شهید ایران در فرودگاه مشهد

سلام مشهد به آقای شهید ایران/ شهر خورشید در سوگ قائد امت زانو زد

رسانه‌های صهیونیستی ناگزیر به اعتراف شدند؛ نجف و کربلا در سیطره دریایی از عزاداران سیاهپوش

پایان یک بدرقه تاریخی؛ پیکر قائد شهید در حرم امام رضا(ع) آرام گرفت

مردم باید خود علیه «تورم» وارد میدان «تولید» شوند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
خاطراتی از حضور رهبر شهید در جبهه‌ها/ جان ناقابلم را به سوی جبهه‌ می‌برم
گفت‌وگو با مادر شهید جنگ رمضان/ گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!
پس از تو روزگار بر ما چگونه خواهد گذشت؟ 
انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی
امنیت کشور بزرگ‌ترین دغدغه او بود
غبار معاصرت بر چهره رهبر مظلوم مقتدر
مشت‌های گره‌کرده، دل‌های هم‌عهد
اولین تصویر از مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم و عکس
تلگرام عرفات را نوشتم: «دریایی از خون و ۲۰ هزارکشته و زخمی...»
۵۰ خصلت از آداب و سنن رسول اکرم(ص)/ سرمشق‌های نیکو
داستان فرصتی که در جام‌جهانی از دست رفت
مردم باید خود علیه «تورم» وارد میدان «تولید» شوند
فیلم خوب در منظومه فکری رهبر شهید چه ویژگی‌هایی داشت؟
مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در تهران -۳
مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در تهران -۲
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار