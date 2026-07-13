روزنامه الاخبار لبنان در گزارشی نوشت، باوجود تلاش‌های گسترده میانجی‌گران، روند حملات رژیم صهیونیستی به غزه تشدید شده و این رژیم در چارچوب حملات هدفمند بر شدت خود حملات افزوده تا شرایط میدانی جدیدی را تحمیل و آتش‌بس را با شکست مواجه کند.

جوان آنلاین: الاخبار لبنان با اشاره به تشدید حملات رژیم صهیونیستی به غزه گزارش داد: صحنه های رقم خورده در کوی «الصبره» در جنوب شهر غزه که روز گذشته رخ داد، یادآور صحنه های حملات شدید اشغالگران در اوج جنگ بود. جنگنده های اسرائیلی روز گذشته با چهار موشک یک منطقه مسکونی کامل را به تلی از خاک و ویرانه تبدیل کردند.

به گزارش ایرنا، این در راستای تشدید حملاتی است که مناطق مسکونی و زیرساخت‌های غزه را هدف قرار دادند. قبل از بمباران کوی الصبره، ارتش اشغالگران کشتاری را مرتکب شد که طی آن چهار فلسطینی را در یک کارگاه آهنگری هدف قرار داد. یک پهپاد اسرائیلی نیز یکی باب منزل مسکونی را در اردوگاه «الشاطی» در شمال غرب شهر غزه هدف قرار داد. همچنین حملات هوایی به چادرهای آوارگان در اردوگاه «القادسیه» در «مواصی» خان یونس در جنوب غزه انجام شد که بر اثر آن یک نفر شهید و شماری از کودکان زخمی شدند. همچنین تانک های اسرائیلی در مرکز غزه و اردوگاه «البریج» نیز به سمت چادر آوارگان شلیک کردن که بر اثر آن یک دختربچه ۹ ساله به نام «تالا جمعه ابومطر» به شهادت رسید.

الاخبار افزود: این حملات در راستای تشدید تنش میدانی تدریجی است که انتقاد جهانی را به همراه نداشته باشد اما میانجی‌گران به ویژه مصری‌ها نگرانند که این حملات مقدمه‌ای برای حملات گسترده‌تر باشد به ویژه که انتخابات اسرائیل در پایان اکتبر آینده در راه است. با توجه به همین نگرانی میانجی‌ها بر دامنه اقدامات خود برای حل مشکلات موجود تسریع کرده اند.

این رسانه لبنانی در پایان این گزارش نوشت: اسرائیل به‌طور مداوم سقف خواسته‌های خود را بالا می‌برد و روند سیاسی را به شکست می‌کشاند از سوی دیگر این رژیم بصورت برنامه‌ریزی شده بر روند حملات خود افزوده است. با توجه به اینکه افکار عمومی جهانی با حملات روزانه به غزه به عنوان بخشی از روال توافق آتش‌بس کنار آمده‌اند، اشغالگران بر روند حملات خود افزوده‌اند. حملات به آنچه خط زرد نامیده می‌شود گسترش یافته است، مناطق مسکونی بمباران می‌شود و دامنه ترورها بیشتر شده است. علاوه بر آن محدودیت‌ها بر گذرگاهها از اواخر آوریل گذشته تشدید شده است.