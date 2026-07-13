معاریو: آمریکا نگران واکنش شدید ایران است

جوان آنلاین: روزنامه صهیونیستی «معاریو» گزارش داد که آمریکا در عملیاتهای اخیر خود، از هدف قرار دادن مراکزی که ممکن است ایران را به واکنشی شدید و خارج از چارچوب درگیریهای کنونی وادار کند، خودداری کرده است.
به گزارش ایسنا، این روزنامه با ابراز نارضایتی از این رویکرد، نوشت که واشنگتن بهدلیل ملاحظات سیاسی و امنیتی، از تشدید دامنه حملات علیه ایران پرهیز میکند.
بر اساس این گزارش، دولت دونالد ترامپ نیز در آستانه انتخابات میاندورهای کنگره، تمایلی به ورود به یک جنگ تمامعیار ندارد و اعزام نیروهای گسترده به تنگه هرمز یا تلاش برای نابودی ذخایر اورانیوم غنیشده ایران را در دستور کار خود قرار نداده است.
معاریو در عین حال هشدار داد که با وجود تلاش دو طرف برای کنترل سطح تنش، شرایط منطقه همچنان شکننده است و هر لحظه احتمال خروج اوضاع از کنترل و گسترش دامنه درگیریها وجود دارد.
رسانه عبری «اخبار اسرائیل» نیز مدعی شد: ایران عمداً از کشیده شدن به تحریکاتی که میتواند از نظر سیاسی به نفع دولت نتانیاهو باشد، اجتناب میکند.
این رسانه نوشت: منابع خارجی از تاکتیک ایران در خودداری از شلیک به سمت اسرائیل ابراز تحسین میکنند.