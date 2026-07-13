بیداد گرما در انگلیس؛ ۲ هزار و ۷۰۰ نفر در معرض مرگ قرار گرفتند

برآوردهای اخیر پژوهشگران نشان می‌دهند که در دو ماه اخیر احتمالا دست‌کم دو هزار و ۷۰۰ نفر بر اثر افزایش دما و گرما در انگلیس جان خود را از دست داده‌اند.

جوان آنلاین: گروهی از پژوهشگران کالج امپریال لندن و اداره هواشناسی انگلیس در گزارشی برآورد کردند که بیشتر مرگ و میرها احتمالاً در موج گرمای ماه ژوئن (خرداد و تیر ماه) رخ داده است؛ ژوئن امسال به عنوان گرم‌ترین ماه مشابه در تاریخ انگلستان ثبت شده است. در این ماه، دما در منطقه «لینگ‌وود» به ۳۷٫۷ درجه سانتی‌گراد رسید. در حالی که رکورد قبلی مربوط به سال ۱۹۵۷ و دمای ۳۵٫۶ درجه بوده است.

به گفته کارشناسان، این موج گرما ناشی از پدیده‌ای موسوم به «گنبد گرمایی» (Heat Dome) است؛ پژوهشگران معتقدند تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی این پدیده را تشدید کرده است.

در همین حال نیز یکی دیگر از عوامل جان باختن شهروندان انگلیس سبک ساخت منازل مسکونی است؛ ساختمان‌های مسکونی در انگلیس برای مقابله با گرمای طولانی و شدید طراحی نشده‌اند و همین موضوع مردم را در برابر دماهای بالا آسیب‌پذیرتر می‌کند.

تحقیقات نشان می‌دهند که گرمای شدید فشار زیادی به بدن وارد می‌کند و خطر حمله قلبی، سکته مغزی و مرگ را افزایش می‌دهد؛ از همین رو سالمندان، نوزادان و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای در معرض خطر جدی قرار می‌گیرند.

دکتر کلر بارنز کارشناس آب و هوا در کالج امپریال لندن در ارتباط با این وضعیت در انگلیس گفت: «اگر انتشار این برآوردها باعث شود مردم متوجه خطر واقعی گرما شوند و در موج گرمای بعدی رفتار خود را تغییر دهند، حتی اگر بعداً مشخص شود که تخمین‌های ما بیش از حد بوده‌اند، من بسیار خوشحال خواهم شد.»

او افزود: «این اعداد بسیار بزرگ هستند و ما نمی‌خواهیم شاهد مرگ این تعداد انسان باشیم.»