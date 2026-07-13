جوان آنلاین: گروه‌های مقاومت فلسطین در بیانیه‌ای به مناسبت دومین سالگرد شهادت محمد الضیف، رئیس ستاد مقاومت فلسطین و فرمانده کل گردان‌های القسام، شاخه نظامی جنبش حماس اعلام کردند: محمد الضیف، فرمانده بزرگ اسلامی و مجاهد، تجسم الگویی منحصربه‌فرد و نمونه‌ای عالی از یک فرمانده مجاهد و استوار بود. وی ستونی محوری و چهره‌ای کلیدی در پروژه مقاومت در فلسطین و منطقه به شمار می‌رفت و همچون سدی نفوذناپذیر در برابر تلاش‌ها برای نابودی آرمان فلسطین و درهم‌شکستن اراده ملت فلسطین ایستادگی ‌کرد.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش خبرگزاری فلسطینی شهاب، در این بیانیه آمده است: محمد الضیف، فرمانده بزرگ، طی چهار دهه منبع الهام و الگویی برای نسل‌های ملت فلسطین و امت اسلامی بود. وی بخش عمده‌ای از عمر خود را با زهد، فروتنی، جوانمردی، خرد و درستکاری سپری کرد و همواره در مسیر مبارزه، هوشیار و بیدار ماند. وی میراثی باشکوه، تأثیری عمیق و داستانی الهام‌بخش از زندگی بر جای گذاشت؛ وی به‌راستی تیری شکست‌ناپذیر بود که قلب رژیم صهیونیستی را نشانه رفته بود.

در ادامه این بیانیه آمده است: ما میراث برجسته فرمانده محمد الضیف و نقش محوری و استثنایی او در رویارویی با دشمن صهیونیستی را ارج می‌نهیم؛ دشمنی که وی عمر خود را وقف مبارزه با آن کرد و طعم شکست را به آن چشاند. این امر به‌ویژه در نبرد طوفان الاقصی که او از طراحان و رهبران اصلی آن بود، آشکار گردید. وی تا واپسین لحظات حیات خود، مدافع عزت و کرامت ملت، میهن و مقدسات خویش باقی ماند؛ وی شمشیر قدس بود و همواره به عنوان نمادی برای آزادگان و انقلابیونی که راه مقاومت را ادامه خواهند داد، باقی خواهد ماند.

در این بیانیه آمده است: ما تأکید می‌کنیم که شهید محمد الضیف، دهه‌ها به کابوسی برای دشمن اسرائیلی و نمادی از مقاومت فلسطین تبدیل شد. وی با تیزبینی استراتژیک و مهارت نظامی خود، موفق شد ضربات دردناکی به دشمن وارد کند و آنها را مجبور کرد که به همان اندازه که بی‌وقفه او را تعقیب می‌کردند، نامش را نیز تعقیب کنند تا اینکه به کابوسی دائمی برای نهادهای امنیتی و نظامی اسرائیل تبدیل شد. وی به عنوان الگو و معیاری برای برنامه‌ریزی دقیق و عملیات مقاومتی با تأثیر بالا عمل کرد، همانطور که در نبرد مبارک طوفان الاقصی خود را نشان داد. علاوه بر این، وی موفق شد مقاومت را به نیرویی سازما