کد خبر: 1368474
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۲ تير ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۸
بين‌الملل » اخبار كلی

مقاومت فلسطین: شهید محمد الضیف دهه‌ها کابوسی برای دشمن صهیونیستی بود

مقاومت فلسطین: شهید محمد الضیف دهه‌ها کابوسی برای دشمن صهیونیستی بود گروه‌های مقاومت فلسطین تأکید کردند شهید محمد الضیف، فرمانده سابق گردان‌های القسام برای دهه‌ها به کابوسی برای دشمن صهیونیستی تبدیل شد.

جوان آنلاین: گروه‌های مقاومت فلسطین در بیانیه‌ای به مناسبت دومین سالگرد شهادت محمد الضیف، رئیس ستاد مقاومت فلسطین و فرمانده کل گردان‌های القسام، شاخه نظامی جنبش حماس اعلام کردند: محمد الضیف، فرمانده بزرگ اسلامی و مجاهد، تجسم الگویی منحصربه‌فرد و نمونه‌ای عالی از یک فرمانده مجاهد و استوار بود. وی ستونی محوری و چهره‌ای کلیدی در پروژه مقاومت در فلسطین و منطقه به شمار می‌رفت و همچون سدی نفوذناپذیر در برابر تلاش‌ها برای نابودی آرمان فلسطین و درهم‌شکستن اراده ملت فلسطین ایستادگی ‌کرد.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش خبرگزاری فلسطینی شهاب، در این بیانیه آمده است: محمد الضیف، فرمانده بزرگ، طی چهار دهه منبع الهام و الگویی برای نسل‌های ملت فلسطین و امت اسلامی بود. وی بخش عمده‌ای از عمر خود را با زهد، فروتنی، جوانمردی، خرد و درستکاری سپری کرد و همواره در مسیر مبارزه، هوشیار و بیدار ماند. وی میراثی باشکوه، تأثیری عمیق و داستانی الهام‌بخش از زندگی بر جای گذاشت؛ وی به‌راستی تیری شکست‌ناپذیر بود که قلب رژیم صهیونیستی را نشانه رفته بود.

در ادامه این بیانیه آمده است: ما میراث برجسته فرمانده محمد الضیف و نقش محوری و استثنایی او در رویارویی با دشمن صهیونیستی را ارج می‌نهیم؛ دشمنی که وی عمر خود را وقف مبارزه با آن کرد و طعم شکست را به آن چشاند. این امر به‌ویژه در نبرد طوفان الاقصی که او از طراحان و رهبران اصلی آن بود، آشکار گردید. وی تا واپسین لحظات حیات خود، مدافع عزت و کرامت ملت، میهن و مقدسات خویش باقی ماند؛ وی شمشیر قدس بود و همواره به عنوان نمادی برای آزادگان و انقلابیونی که راه مقاومت را ادامه خواهند داد، باقی خواهد ماند.

در این بیانیه آمده است: ما تأکید می‌کنیم که شهید محمد الضیف، دهه‌ها به کابوسی برای دشمن اسرائیلی و نمادی از مقاومت فلسطین تبدیل شد. وی با تیزبینی استراتژیک و مهارت نظامی خود، موفق شد ضربات دردناکی به دشمن وارد کند و آنها را مجبور کرد که به همان اندازه که بی‌وقفه او را تعقیب می‌کردند، نامش را نیز تعقیب کنند تا اینکه به کابوسی دائمی برای نهادهای امنیتی و نظامی اسرائیل تبدیل شد. وی به عنوان الگو و معیاری برای برنامه‌ریزی دقیق و عملیات مقاومتی با تأثیر بالا عمل کرد، همانطور که در نبرد مبارک طوفان الاقصی خود را نشان داد. علاوه بر این، وی موفق شد مقاومت را به نیرویی سازما

برچسب ها: مقاومت فلسطین ، جنایات اسرائیل ، گردان های القسام
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

اعلام تمهیدات ترافیکی و سامانه‌های هوشمند مشهد برای تسهیل حضور زائران در مراسم بدرقه رهبر شهید

صدور گذرنامه‌های زیارتی از مرز ۳۵۰ هزار جلد گذشت

بدون شرح

عراقچی: تا وقتی که تهدید هست، مذاکره نمی‌کنیم 

مخالفت سرمربی سپاهان با جدایی گزینه مدنظر پرسپولیس

بخشش قاتل به احترام امام حسین (ع) 

‌قدرت‌افکنی ایران با فراتشییع قرن 

مجلس ختم رهبر شهید انقلاب از طرف رهبر انقلاب فردا در قم

روسیه: موجودیت‌مان تهدید شود از سلاح اتمی استفاده می‌کنیم 

بازار خرما در دام زالو‌های دلالی 

خوش به حال خاک مشهد که قرار است شما را در آغوش بگیرد

مصافی دینی و انسانی با پروژه حذف یک ملت 

مشهد در التهاب عشق؛ خیابان امام رضا (ع) در سوگِ «آقای شهید ایران»

نقشه شیاطین اروپایی در بیروت 

قیمت طلا و سکه امروز؛ ۱۸ تیر ماه

گزارش تسنیم از دلایل سفر هیئت قطری به ایران

پاسداشت میراث رهبر شهید در گرو تقویت فرهنگ مطالعه است 

از محراب کوفه تا بیت رهبری شهادت و فروپاشی روایت‌های جعلی 

مسیر نهایی تشییع رهبر شهید در مشهد تعیین شد

بازتولید سرمایه اجتماعی و انسجام ملی با حماسه تشییع چند ده میلیونی 

فناوری به مهار ناترازی انرژی می‌آید

تقویم امتحانات دیگر جا‌به جا نمی‌شود

«عبور صفر» از کریدور امریکایی هرمز 

ترامپ در وحشت انتقام 

تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در مشهد آغاز شد

محل خاکسپاری رهبر شهید انقلاب نزدیک روضه منوره است

واکنش صهیونیست‌ها به مرگ سناتور ضدایرانی آمریکا

در مأمن خورشید

رونق تولید از میدان مردم می‌گذرد

مرکز فرماندهی کنترل دشمن در غرب آسیا با ۱۰ موشک بالستیک درهم کوبیده شد

اولین تصویر از مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم و عکس

قاتلان قائدِ شهید را قصاص خواهیم کرد

امریکا آتش‌بس را شکست ایران پاسخ قاطع داد

داستان فرصتی که در جام‌جهانی از دست رفت

ترامپ دوباره زیر میز زد

مراسم تشییع رهبر شهید از بزرگترین گردهمایی مردمی در تاریخ معاصر

فروش ارز اربعین از ۲۰ تیر آغاز می‌شود

بیگانگان هیچ سهمی در این سرزمین و تنگه هرمز ندارند

اگر آمریکا بخواهد تعهداتش را کنار بگذارد، ایران نیز تعهدات خود را کنارمی گذارد

تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب اعلامیه خونخواهی این مجاهد نستوه بود

هلال‌احمر ۳۶ تیم امداد و نجات به نجف و کربلا اعزام کرد

زیر پرچم مولا علی

ترامپ: سوریه می‌تواند در ارتباط با حزب الله لبنان به ما کمک کند

تلگرام عرفات را نوشتم: «دریایی از خون و ۲۰ هزارکشته و زخمی...»

نشانه‌های استیصال یک ابرقدرت شکست‌خورده 

استقبال سردار قاآنی از پیکر رهبر شهید ایران در فرودگاه مشهد

سلام مشهد به آقای شهید ایران/ شهر خورشید در سوگ قائد امت زانو زد

رسانه‌های صهیونیستی ناگزیر به اعتراف شدند؛ نجف و کربلا در سیطره دریایی از عزاداران سیاهپوش

پایان یک بدرقه تاریخی؛ پیکر قائد شهید در حرم امام رضا(ع) آرام گرفت

مردم باید خود علیه «تورم» وارد میدان «تولید» شوند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
خاطراتی از حضور رهبر شهید در جبهه‌ها/ جان ناقابلم را به سوی جبهه‌ می‌برم
گفت‌وگو با مادر شهید جنگ رمضان/ گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!
پس از تو روزگار بر ما چگونه خواهد گذشت؟ 
انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی
امنیت کشور بزرگ‌ترین دغدغه او بود
غبار معاصرت بر چهره رهبر مظلوم مقتدر
مشت‌های گره‌کرده، دل‌های هم‌عهد
اولین تصویر از مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم و عکس
تلگرام عرفات را نوشتم: «دریایی از خون و ۲۰ هزارکشته و زخمی...»
۵۰ خصلت از آداب و سنن رسول اکرم(ص)/ سرمشق‌های نیکو
داستان فرصتی که در جام‌جهانی از دست رفت
مردم باید خود علیه «تورم» وارد میدان «تولید» شوند
فیلم خوب در منظومه فکری رهبر شهید چه ویژگی‌هایی داشت؟
مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در تهران -۳
مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در تهران -۲
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار