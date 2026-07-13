جوان آنلاین: خوزه مانوئل آلبارس، وزیر خارجه اسپانیا با اشاره به تحولات منطقه و تنش‌آفرینی‌های ایالات متحده که باعث بسته شدن دوباره تنگه هرمز شده است، گفت: «تنگه هرمز باید بدون عوارض بازگشایی شود و تمامی طرف‌ها باید به میز مذاکره برگردند.»

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، این دیپلمات اسپانیایی در ادامه با اشاره به حملات مداوم رژیم صهیونیستی علیه لبنان نیز گفت: «حق حاکمیت لبنان باید رعایت شود.»

وی خاطرنشان کرد: «همانطور که ما باید خواستار رعایت حق حاکمیت اوکراین باشیم، باید به حاکمیت لبنان نیز احترام بگذاریم. ما باید حملات اسرائیل علیه لبنان را محکوم کنیم.»