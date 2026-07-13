تیم ملی والیبال ایران در هفته سوم لیگ ملت‌ها علاوه بر تلاش برای قطعی کردن بقا، امیدوار است با کسب نتایج مطلوب برابر آلمان، اسلوونی، اوکراین و ترکیه شانس صعود به پلی‌آف را زنده نگه دارد.

جوان آنلاین: تیم ملی والیبال ایران در هفته سوم رقابت‌های لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ که از ۲۴ تا ۲۸ تیرماه به میزبانی صربستان برگزار می‌شود، باید برابر تیم‌های آلمان، اسلوونی، اوکراین و ترکیه به میدان برود. شاگردان روبرتو پیاتزا در پایان دو هفته نخست این رقابت‌ها با کسب ۲ پیروزی و ۶ شکست در جایگاه چهاردهم جدول رده‌بندی قرار دارند و در هفته سوم کار دشواری در پیش خواهند داشت.

به گزارش مهر، تیم ملی ایران در هفته سوم علاوه بر تلاش برای تثبیت جایگاه خود و قطعی کردن بقا در لیگ ملت‌ها، نیم‌نگاهی نیز به صعود به مرحله پلی‌آف دارد. هرچند تحقق این هدف تنها به نتایج ایران وابسته نیست و عملکرد سایر مدعیان در تعیین هشت تیم صعودکننده نقش خواهد داشت، اما کسب حداکثر امتیاز از چهار مسابقه پیش رو می‌تواند شانس شاگردان پیاتزا را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.

اهمیت دیدارهای هفته سوم زمانی بیشتر می‌شود که سه حریف ایران یعنی اسلوونی، اوکراین و ترکیه هم‌اکنون در بین مدعیان صعود قرار دارند؛ اسلوونی در رده چهارم، اوکراین در جایگاه پنجم و ترکیه در رتبه هفتم جدول ایستاده‌اند. پیروزی برابر این تیم‌ها، علاوه بر افزایش امتیازات ایران، می‌تواند به طور مستقیم جایگاه رقبای اصلی را نیز تحت تأثیر قرار دهد و معادلات صعود را پیچیده‌تر کند.

در چنین شرایطی، اگر ایران بتواند سه دیدار ابتدایی خود را با پیروزی پشت سر بگذارد، دیدار پایانی برابر ترکیه می‌تواند به یکی از حساس‌ترین مسابقات هفته سوم و حتی نبردی سرنوشت‌ساز برای صعود به مرحله نهایی تبدیل شود؛ دیداری که همانند فصل گذشته، ممکن است سرنوشت ایران را تا آخرین امتیاز به نتایج سایر مسابقات گره بزند. از سوی دیگر، ملی‌پوشان ایران برای قطعی کردن بقای خود در لیگ ملت‌ها نیز به کسب یک پیروزی ارزشمند، ترجیحاً سه امتیازی، نیاز دارند تا بدون دغدغه از منطقه خطر فاصله بگیرند.