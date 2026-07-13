لاپورت: برای رونالدو متاسفم!

جوان آنلاین: پرتغال در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با نتیجه یک بر صفر مقابل اسپانیا شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت. این شکست تلخ باعث شد تا ژرژ ژسوس به عنوان سرمربی جدید پرتغال انتخاب شود.
برناردو سیلوا: «جام جهانی ناامیدکننده و حسرت بزرگ»
برناردو سیلوا، هافبک تیم ملی پرتغال، با انتشار پیامی در شبکههای اجتماعی، از عملکرد تیمش ابراز ناامیدی کرد و نوشت: یک جام جهانی ناامیدکننده و یک حسرت بزرگ که زودتر از آنچه همه تصور میکردیم، به پایان رسید. بازی برای تیم ملی همیشه مایه افتخار من بوده و خواهد بود. از همه مردم پرتغال برای حمایت و اعتمادی که به ما داشتند، بسیار سپاسگزارم.
سیلوا که در بازی اول پرتغال در ترکیب اصلی حضور داشت، در مجموع تنها ۹۴ دقیقه در چهار بازی این تیم به میدان رفت و خیلیها عقیده دارند، اگر او زمان بیشتری به میدان میرفت وضعیت پرتغال بهتر میشد.
در سوی مقابل، ایمریک لاپورت، مدافع تیم ملی اسپانیا، که بین سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ همتیمی کریستیانو رونالدو در النصر عربستان بود، در گفتوگو با برنامه «ال تریبو» درباره رونالدو گفت: او یک بازیکن بسیار مهم برای دنیای فوتبال بود و این تأسفبار است که به این شکل از دور رقابتها کنار برود.
لاپورت با اشاره به بازی نیمهنهایی اسپانیا مقابل فرانسه، افزود: ما باید بازی خودمان را انجام دهیم چون فکر میکنم نتیجه بیشتر به خودمان بستگی دارد تا به آنها.
او همچنین درباره انتخابش برای بازی در تیم ملی اسپانیا (با وجود تولد در فرانسه) گفت که از این تصمیم خوشحال است و به این موضوع افتخار میکند که عضوی از تیم ملی اسپانیا است.