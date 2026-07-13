بلژیک: کابینه اسرائیل باید تحریم شود

وزیر خارجه بلژیک خواهان تحریم کابینه رژیم صهیونیستی و شهرک نشینان صهیونیست شد.

جوان آنلاین: وزیر خارجه بلژیک تاکید کرد: ما شاهد جانبداری اروپا از اسرائیل هستیم. باید از تمام اهرم های فشار برای تغییر روش اسرائیل استفاده کرد.

وی اضافه کرد: ما خواهان تحریم کابینه اسرائیل و شهرک نشینان به دلیل اعمال خشونت های روزافزون علیه ساکنان کرانه باختری هستیم.

توحش شهرک نشینان صهیونیست به حدی رسیده که رو خانا، نماینده کنگره آمریکا در سخنانی اعلام کرد که با هیئت همراهش حین بازدید از یک روستای فلسطینی در کرانه باختری، از سوی شهرک‌ نشینان مسلح صهیونیست بازداشت شدند.

نماینده کنگره آمریکا در توضیح این اقدام خصمانه اشغالگران صهیونیست اعلام کرد که شهرک‌ نشینان مسلح صهیونیست با اسلحه جلوی وسیله نقلیه آنها را گرفتند.