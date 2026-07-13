جوان آنلاین: با نزدیک شدن به موعد انتخابات در اراضی اشغالی کابینه نتانیاهو تلاش می کند با اتخاذ یک سری تصمیمات و اعطای امتیازات اقتصادی به شهرک نشینان در کنار کاهش محدودیت های اعمال شده علیه کسانی که از حضور در ارتش سر باز زده اند آراء را به نفع خود افزایش دهد.

در همین راستا کمیسیون امنیت در پارلمان رژیم با پیش نویس قانون تعلیق اقدامات تنبیهی علیه حریدی ها(یهودیان تندرو) که از حضور در ارتش سر باز زده اند موافقت کرده است. همچنین وزیر امور دارایی کابینه نتانیاهو بخشودگی های مالیاتی برای شهرک نشینان صهیونیستی تعیین کرده است.

این اقدامات باعث شده برخی چهره های سیاسی در رژیم صهیونیستی انتقاداتی را علیه کابینه نتانیاهو مطرح کنند.

این در حالی است که طبق نظرسنجی جدید در سرزمین های اشغالی، حزب «یِشار» به رهبری آیزنکوت از حزب «لیکود» پیشی گرفته است و این موضوع ضربه‌ای تازه به موقعیت متزلزل نتانیاهو در آستانه انتخابات ۲۷ اکتبر به شمار می رود.