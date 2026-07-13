عبور تنها ۶ کشتی از تنگه هرمز؛ انتقال ۲ میلیون بشکه نفت ایران 

شرکت کپلر اعلام کرد که در روزی که تنها ۶ کشتی در نتیجه اعمال محدودیت مجدد ایران، از تنگه هرمز عبور کردند، ایران یک نفتکش حامل ۲ میلیون بشکه نفت خود را از تنگه عبور داده است.

جوان آنلاین: خبرگزاری رویترز به نقل از داده‌های شرکت کپلر گزارش داد که در روز یکشنبه تنها ۶ کشتی از تنگه هرمز عبور کرده‌اند.

این اتفاق پس از آن رویدادی که ایران در واکنش به تجاوزهای ارتش تروریستی آمریکا به خاک خود، تنگه هرمز را به روی ناوبری بین المللی مسدود کرده است.

بر اساس داده‌های این شرکت ناوبری، نفت‌کش غول‌پیکر «هیومانیتی» (Humanity) که حامل ۲ میلیون بشکه نفت ایران بوده، یکی از این ۶ کشتی بوده که روز گذشته از تنگه هرمز عبور کرده است.

همچنین طبق گزارش کپلر، نفت‌کش «کاپیتان آندریاس» (Capitan Andreas) که حدود ۵۰۰ هزار بشکه فرآورده‌های نفتی کویت را حمل می‌کرد، در میان این ۶ کشتی قرار داشته است.