ممبینی: در فیفادی پیش رو بازی های خوبی خواهیم داشت

جوان آنلاین: هدایت ممبینی درباره برنامههای آمادهسازی تیم ملی اظهار داشت: تمامی برنامههای مورد نیاز برای تیم ملی بر اساس درخواست و برنامهریزی کادر فنی انجام شده است. فدراسیون فوتبال تلاش کرده تمامی امکانات و هماهنگیهای لازم را برای برگزاری اردوها و مسابقات تدارکاتی فراهم کند تا تیم ملی بهترین شرایط را برای حضور در جام ملتهای آسیا داشته باشد.
وی افزود: در فیفا دیهای پیشرو، مطابق برنامه کادر فنی، دیدارهای تدارکاتی مناسبی را پیشبینی کردهایم. در ماه های سپتامبر و نوامبر، تیم ملی در دو منطقه شرق و غرب آسیا کمپ تمرینی و اردو خواهد داشت و برابر تیمهایی از شرق قاره و همچنین کشورهای غرب آسیا بازی خواهد کرد.
وی ادامه داد: مسابقات تدارکاتی با حریفان متنوع، بهترین فرصت برای ارزیابی شرایط تیم و اجرای برنامههای تاکتیکی کادر فنی است. به همین دلیل تلاش کردیم برنامهای تدوین شود که بیشترین بهره را برای تیم ملی در مسیر جام ملتهای آسیا داشته باشد.
ممبینی گفت: تمامی بخشهای فدراسیون در کنار کادر فنی هستند تا برنامههای پیشبینیشده بدون مشکل اجرا شود. از برگزاری اردوها گرفته تا هماهنگی مسابقات، سفرها و مسائل اجرایی، همه امور طبق برنامه در حال پیگیری است.