کد خبر: 1368455
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تاریخ انتشار: ۲۲ تير ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۸
بين‌الملل » اخبار كلی

هشدار یمن به عربستان نسبت به انجام هرگونه اقدام احمقانه

هشدار یمن به عربستان نسبت به انجام هرگونه اقدام احمقانه وزارت امور خارجه دولت یمن در صنعاء اعلام کرد: نظام سعودی به‌تنهایی مسئول پیامدهای هرگونه اقدام احمقانه از سوی خود یا مزدورانش در راستای تحمیل و تثبیت محاصره بر فرودگاه بین‌المللی صنعاء خواهد بود.

جوان آنلاین: در پی شکسته شدن محاصره چندین ساله فرودگاه صنعاء با پرواز هواپیمای ایرانی؛ وزارت امور خارجه دولت یمن در صنعاء اعلام کرد: نظام سعودی باید به‌خوبی دریابد که سال‌های محاصره یمن به پایان رسیده و این دوران به‌طور برگشت‌ناپذیری سپری شده است.

به نقل از العهد، وزارت امور خارجه یمن تصریح کرد: نظام سعودی به‌تنهایی مسئول پیامدهای هرگونه اقدام احمقانه از سوی خود یا مزدورانش در راستای تحمیل و تثبیت محاصره بر فرودگاه بین‌المللی صنعاء خواهد بود.

وزارت امور خارجه یمن تاکید کرد: هر اقدامی که از سوی نظام سعودی صورت گیرد، به‌منزله شلیک آخرین گلوله به مرحله تنش‌زدایی و آتش‌بس خواهد بود.

پیشتر نیز یکی از مقامات ارشد انصارالله بر تداوم این پروازها تاکید کرد.

حزام الأسد، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن تاکید کرد: «پروازهای غیرنظامی میان صنعا و تهران تداوم خواهد یافت، حتی اگر این امر مستلزم فلج کردن فعالیت تمامی فرودگاه‌های عربستان سعودی باشد.»

پیشتر دولت وابسته به ریاض در یمن، فرود هواپیمای شرکت ماهان در فرودگاه صنعاء را به تبعیت از دولت سعودی، نقض حاکمیت یمن توصیف کرد.

تشکیلات موسوم به «شورای ریاستی یمن» که توسط دولت سعودی تشکیل شده و بدون هیچ انتخابات و همه‌پرسی، خود را دولت قانونی در یمن می‌داند، با صدور بیانیه‌ای، فرود هواپیمای شرکت «ماهان» در فرودگاه صنعاء را نقض حاکمیت این کشور و چالشی برای حقوق بین‌الملل توصیف کرد.

در تاریخ ۱۲ تیر پس از ۱۵ سال یک هواپیمای ایرانی علی‌رغم تلاش جنگنده‌های سعودی توانست در فرودگاه صنعاء فرود آید، یمنی‌ها این رویداد را پایان محاصره هوایی تحمیلی از سوی عربستان توصیف کرده‌اند.

این تشکیلات بدون اشاره به سال‌ها تحریم و محاصره دولت سعودی بر یمن که تبعات سنگینی بر مردم این کشور گذاشته است، مدعی شد: «برای جلوگیری از هرگونه تلاش در جهت نقض حاکمیت یمن اقدامات سیاسی و نظامی لازم را اتخاذ خواهیم کرد».

این تشکیلات البته به اینکه چه اقدامی می‌تواند برای جلوگیری از شکست محاصره یمن انجام دهد، اشاره‌ای نکرد!

شورای ریاستی یمن» با ادعای اینکه برقراری پرواز به فرودگاه صنعاء، نقض حاکمیت یمن بود، افزود: از ایران می‌خواهیم از مداخله در امور داخلی یمن دست بردارد و به حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور احترام بگذارد.

پس از فرود هواپیمای شرکت ماهان در فرودگاه صنعاء، یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفته بود: پروازها میان فرودگاه‌های صنعا و تهران، به خواست خدا، برای شکستن محاصره و کاهش رنج ملت مظلوم یمن، صرف‌نظر از هرگونه پیامد و تبعات، ادامه خواهد یافت.

برچسب ها: یمن ، عربستان ، جنگ یمن
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