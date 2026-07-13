قانوگذار دموکرات آمریکایی که توسط شهرک‌نشینان صهیونیست بازداشت شده بود، ضمن زیر سوال بردن بیانیه ارتش رژیم صهیونیستی درباره این حادثه، گفت که ارتش این رژیم دروغ می‌گوید.

جوان آنلاین: قانونگذار دموکرات آمریکایی شامگاه یکشنبه با حضور در برنامه «ملاقات با مطبوعات» از شبکه ان‌بی‌سی نیوز عنوان کرد: ارتش اسرائیل دروغ می‌گوید. آنچه اتفاق افتاد بی‌سابقه بود. شهرک‌نشینان خشونت‌طلب، شهروندان آمریکایی از جمله یک مقام دولتی آمریکا را بازداشت کردند.

این نماینده دموکرات آمریکایی افزود: این شهرک‌نشینان به لاستیک‌های ون ما لگد زدند، به ما خندیدند، ما را مسخره کردند، از ما فیلم گرفتند و ما حدود ۲۰ دقیقه بازداشت شدیم و نسبت به جان خود می‌ترسیدیم.

رو خانا در جریان سفر این هفته به کرانه باختری، توسط شهرک‌نشینان مسلح به تفنگ‌های ساخت آمریکا بازداشت شد و او که در حال بررسی نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ آمریکا است، این سفر را «نگاهی بی‌پرده به هزینه‌های انسانی اشغال رژیم صهیونیستی» توصیف کرد.

ارتش رژیم صهیونیستی پیشتر در بیانیه‌ای اعلام کرد: نیروهای ارتش اسرائیل به سرعت رسیدند و شهروندان صهیونیست را متفرق و جاده مسدود شده را بازگشایی کردند. سربازان ارتش اسرائیل که در منطقه فعالیت می‌کردند، در مسدود کردن جاده نقشی نداشتند.

این درحالیست که رو خانا این بیانیه را زیر سوال برده و آنچه را که ارتش رژیم اشغالگر مدعی شده است، با روایت و تجربیات این نماینده دموکرات آمریکایی در تضاد است.